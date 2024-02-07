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(9 часов назад)
Глава ЦИК призвал журналистов «не бояться» освещать недостатки на выборах

Глава ЦИК призвал журналистов «не бояться» освещать недостатки на выборах

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Глава ЦИК призвал журналистов «не бояться» освещать недостатки на выборах

Поскольку выборный процесс охватывает миллионы человек, и в нем могут быть небольшие недостатки, заявил сегодня глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на брифинге в связи с проводимыми 7 февраля внеочередными президентскими выборами в Азербайджане.

Он призвал журналистов безбоязненно освещать возможные проблемы на избирательных участках.

«Напротив, мы это будем приветствовать. Местные и международные наблюдатели также должны быть активны на выборах», - сказал он.

Он подчеркнул, что никто не может оказать воздействие на волю избирателя и в то же время мешать работе членов избирательных комиссий.

«Ибо они (члены комиссий) стараются способствовать прозрачности выборного процесса. Любое действие, нарушающее требование Избирательного кодекса будет серьезное пресекаться», - отметил Панахов.

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