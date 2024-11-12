Глава МАГАТЭ Гросси прокомментировал предстоящие переговоры в Тегеране во время COP29 в Баку

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на полях КС-29 в Баку, высказал замечания о своих предстоящих переговорах в Тегеране с руководством Ирана.

«У нас были встречи в Нью-Йорке на высоком уровне. Но на этот раз в Тегеране я вскоре встречусь с президентом, министром иностранных дел и другими высокопоставленными должностными лицами Ирана. Мы продолжим обсуждение ядерной программы Ирана. Это очень важные переговоры», — заявил Гросси.

Гросси подчеркнул взаимосвязь геополитики, изменения климата и энергетических вопросов.

«Я считаю, что у энергетики также есть аспект безопасности. Мы не можем это игнорировать; мы не можем это отодвинуть в сторону», — добавил он.

Комментарии Гросси прозвучали на фоне растущей международной обеспокоенности ядерной деятельностью Ирана. Ранее МАГАТЭ настоятельно призывало Иран возобновить сотрудничество и предоставить разъяснения по ряду вопросов, связанных с обогащением урана.

Ожидается, что предстоящие переговоры будут сосредоточены на ключевых аспектах, включая текущее состояние ядерной программы Ирана, потенциальное возобновление сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ и объяснения обнаружения частиц урана на незаявленных объектах.

Визит Гросси в Тегеран может стать важным шагом на пути к ослаблению напряженности вокруг ядерной программы Ирана и восстановлению доверия между Ираном и международным сообществом по вопросам ядерной безопасности.