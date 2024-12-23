Глава Мосcад советует атаковать Иран, а не хуситов

Глава Моссад (служба внешней разведки Израиля) Давид Барнеа рекомендовал политическому руководству страны нанести удар по Ирану, а не по хуситам, сообщает Ynet 22 декабря.

По его мнению, необходимо заняться главной ведущей силой, то есть Ираном. Об этом он заявил на совещаниях в последние дни.

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-аусат" со ссылкой на свои источники утверждает, что Израиль считает, что хуситы действуют независимо, но пользуются значительной иранской поддержкой, которая не ограничена только деньгами и оружием.

Издание считает, что Тегеран снабжает хуситов разведданными для наведения ракет. Кроме того, "Аш-Шарк аль-аусат" предполагает, что за последние несколько дней Израиль был атакован высокотехнологичными ракетами из Йемена, которые сложно перехватить.

Наконец, издание со ссылкой на неназванные израильские источники сообщает, что Иерусалим настойчиво убеждает США разработать совместный план масштабной и одновременной атаки как на хуситов, так и на Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что еврейское государство воюет с йеменскими хуситами не в одиночку и призвал граждан набраться терпения. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 22 декабря, после совещания военно-политического кабинета в штабе Северного военного округа.