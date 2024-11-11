Главы государств и правительств прибывают в Баку на COP29

Главы государств и правительств продолжают прибывать в Баку (обновлено)

11 ноября во второй половине дня в Баку для участия в климатической конференции COP29 прибыли: президент Финляндии Александр Стуб; президент Конго Дени Сауссу-Нгессо; премьер-министры Бельгии Александр де Кро и Грузии Ираклий Кобахидзе.

Иран прислал вице-президента Шину Ансари, хотя ранее Тегеран заявил, что приедет президент Масуд Пешезкиан.

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Главы государств и правительств прибывают в Баку на COP29

11 ноября в Баку для участия в климатической конференции COP29 прибыли президенты: Сербии Александр Вучич; Беларуси – Александр Лукашенко; глава Совета Евросоюза Шарль Мишель; Словакии – Петер Пелегрини; Непала – Рамчандра Падуел; президент Ирака – Джамал Рашид; премьер Кении – Мусаила Мудавади; Эфиопии – Тпе Силассие; а также официальные лица из других стран.

Прибытие высокопоставленных гостей продолжается.