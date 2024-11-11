В рамках КС-29 подписана Декларация о детях, молодежи и климатической деятельности
В рамках КС-29 подписана Декларация о детях, молодежи и климатической деятельности
В первый день 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29) правительство Азербайджана и ЮНИСЕФ подписали Декларацию о детях, молодежи и действиях по борьбе с изменением климата.
В церемонии подписания приняли участие министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и президент COP29 Мухтар Бабаев, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и молодежный чемпион COP29 по климату Лейла Гасанова.
ЮНИСЕФ приветствовал приверженность Азербайджана защите детей, а Рассел подчеркнул, что дети должны занимать центральное место в политике и финансировании мер по борьбе с изменением климата. «Подписание Азербайджаном этой декларации ставит детей в центр глобальной климатической повестки дня», — сказал Рассел.
Она отметила, что, по оценкам ЮНИСЕФ, в 33 таких странах около миллиарда детей во всем мире, то есть почти половина мирового детского населения, живут в странах, сталкивающихся с чрезвычайно высокими климатическими и экологическими рисками.
Президент COP29 Мухтар Бабаев подтвердил приверженность Азербайджана климатическому процессу, подчеркнув внимание страны к расширению мер по борьбе с изменением климата для защиты детей и молодежи, обеспечения устойчивого будущего для следующего поколения.
ЮНИСЕФ призвал другие страны одобрить Декларацию и взять на себя обязательство защитить детей от неблагоприятных последствий изменения климата. Рассел добавил, что ЮНИСЕФ сотрудничает с правительствами и партнерами для усиления мер по адаптации к изменению климата и поддержки ключевых систем, таких как образование, социальная защита и здравоохранение.
«Социальные службы, образование и здравоохранение должны оперативно реагировать на проблемы, связанные с климатом», — подчеркнул Рассел.
В отдельной панельной дискуссии на COP29 Тереза Андерсон, лидер глобальной организации по климатической справедливости ActionAid, утверждала, что борьба с изменением климата без существенной финансовой поддержки неэффективна. «Страны, серьезно пострадавшие от изменения климата, отчаянно нуждаются в триллионах реальных грантов — это новая цель климатического финансирования», — сказала Андерсон.
Она подчеркнула необходимость того, чтобы богатые страны вносили значительные государственные средства на борьбу с изменением климата. «Богатые страны Глобального Севера часто уклоняются от ответственности за климатическое финансирование, предпочитая полагаться на частный сектор, а не обещать необходимые триллионы долларов ежегодно на климатическое финансирование, благосостояние детей и поддержку пожилых людей. Хотя участие частного сектора имеет решающее значение, поддержка правительства не менее важна», — заключила Андерсон.
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