Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в Баку

Администрация Байдена во вторник объявила, что отправит в Украину новый пакет вооружений на сумму 300 миллионов долларов. Ранее республиканцы в Конгрессе призвали дать Украине кредиты, а не деньги. Госдепартамент отклонил это предложение. «Мы не считаем правильным обременять Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается выжить и встать на ноги", - заявил пресс-секретарь Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.