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(17 минут назад)
Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в Баку

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции встретятся в Баку

В Баку 15 марта состоится трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции – Джейхуна Байрамова, Ильи Дарчиашвили и Хакана Фидана. Об этом сообщило МИД Азербайджана.

Бакинская встреча станет 9-м трехсторонним заседанием министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции.

Повестка дня встречи не сообщается.

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