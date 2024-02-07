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(9 часов назад)
Главы миссий БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ о ходе голосования

Главы миссий БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ о ходе голосования

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Главы миссий БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ о ходе голосования

Наблюдателями за внеочередными президентскими выборах в Азербайджане являются:Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА), Парламентской ассамблеи СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, Организации тюркских государств и наблюдатели от других стран и парламентов.

Специальный координатор и глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов (Украина), сообщил, что в настоящее время во всех регионах страны ведут наблюдение триста наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ.

«У нас есть четкие принципы, стандарты и процедурные правила. Мы оцениваем, прошли ли выборы в соответствии с этими правилами. Эти правила отражены в Копенгагенском документе, принятом в 1990 году.

Помимо наблюдения, члены миссии провели встречи с представителями гражданского общества,  экспертами, представителями СМИ. Мы сформировали представление о контексте, в котором пройдут выборы», - сказал он.

Все наблюдатели заполнят и представят отчет о результатах наблюдения и на их основании Миссия составит свое мнение, добавил Герасимов.

В свою очередь глава делегации ПА ОБСЕ, вице-президент Даниэла де Риддер (Германия) сказала, что голосование проходит активно. «Мы будем наблюдать за избирательным процессом в течение дня, а после за закрытием и подсчетом голосов», - сказала она.

На вопрос журналистов, о том насколько адекватно проведение выборов в условиях, когда журналисты сидят в тюрьме?  Герасимов сказал, что в стране действуют долгосрочные наблюдатели. "Когда будет опубликован окончательный отчет, вы увидите отражение и этих вопросов", - сказал он.

Даниэла Де Риддер в свою очередь, сказала, что сама когда-то была журналистом. «Вот почему я очень хорошо знаю, насколько важна свободная пресса. Те, кто давно наблюдает за выборами в Азербайджане, прекрасно знают, в каких условиях проходят выборы в стране", - сказала она.

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