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(9 часов назад)
К 17 часам проголосовало более 70% избирателей – ЦИК

К 17 часам проголосовало более 70% избирателей – ЦИК

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

К 17 часам проголосовало более 70% избирателей – ЦИК (обновлено)

К 17:00 часам на избирательныъ участках проголосовало 70,85% избирателей, заявил представитель ЦИК Фарид Оруджев. Это составляет 4 млн.590 тысяч 75 человек.

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На 15:00 проголосовало более 60% избирателей – ЦИК

По данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, на 15:00 в голосовании на выборах президента проголосовало 60,54% избирателей. То есть 3992 187 человек.

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К полудню на президентским выборах проголосовали почти 40 процентов избирателями

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 12:00 составила 38,57%, сообщил на брифинге  заведующий информационным центром секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев.

В частности,  до 12:00 проголосовали 2 499 033 избирателя.

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К 10.00 на выборах президента Азербайджана проголосовали почти 20 процентов избирателей

Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 10:00 составила 19,44%.

Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий информационного центра секретариата Центроизбиркома (ЦИК) Фарид Оруджев.

В частности, по состоянию на 10.00 проголосовал 1 259 371 избиратель.

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