К 17 часам проголосовало более 70% избирателей – ЦИК
К 17 часам проголосовало более 70% избирателей – ЦИК (обновлено)
К 17:00 часам на избирательныъ участках проголосовало 70,85% избирателей, заявил представитель ЦИК Фарид Оруджев. Это составляет 4 млн.590 тысяч 75 человек.
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На 15:00 проголосовало более 60% избирателей – ЦИК
По данным Центральной избирательной комиссии Азербайджана, на 15:00 в голосовании на выборах президента проголосовало 60,54% избирателей. То есть 3992 187 человек.
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К полудню на президентским выборах проголосовали почти 40 процентов избирателями
Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 12:00 составила 38,57%, сообщил на брифинге заведующий информационным центром секретариата ЦИК Азербайджана Фарид Оруджев.
В частности, до 12:00 проголосовали 2 499 033 избирателя.
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К 10.00 на выборах президента Азербайджана проголосовали почти 20 процентов избирателей
Явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 10:00 составила 19,44%.
Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий информационного центра секретариата Центроизбиркома (ЦИК) Фарид Оруджев.
В частности, по состоянию на 10.00 проголосовал 1 259 371 избиратель.
Политика
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- 7 февраль 2024, 23:38
На внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля по предварительным данным лидирует действующий глава государства Ильхам Алиев.
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- 7 февраль 2024, 22:07
В заявлении партии напоминается, что она бойкотировала эти выборы в связи с отсутствием условий для честной политической конкуренции, проведением властями политики подавления свобод граждан, репрессий против критиков власти и журналистов.
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- 7 февраль 2024, 21:58
На президентских выборах 7 февраля явка избирателей составила 76,73 %, сообщил на брифинге представитель ЦИК Фарид Оруджев.
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- 7 февраль 2024, 21:20
Партия «Мусават» обнародовала предварительное заключение по состоявшимся 7 февраля внеочередным выборам президента Азербайджана.
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