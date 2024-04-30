«Глубоко обеспокоены»: Госдеп о задержании Анара Мамедли
«Глубоко обеспокоены»: Госдеп о задержании Анара Мамедли
Госдепартамент США в понедельник отреагировал на задержание в Баку главы Центра наблюдения за выборами Анара Мамедли.
"Мы глубоко обеспокоены продолжающимися арестами представителей азербайджанского гражданского общества, в частности, Анара Мамедли", - заявил вашингтонскому корреспонденту TURAN представитель Госдепартамента.
Задержание Мамедли в понедельник стало последним в серии арестов гражданских активистов и журналистов.
«Мы призываем правительство Азербайджана немедленно освободить всех, несправедливо задержанных», - заявил представитель Госдепартамента.
«Мы продолжаем призывать правительство Азербайджана уважать права человека и основные свободы всех, включая тех, кто пользуется свободой выражения мнений».
Задержание Мамедли произошло всего через день после разговора госсекретаря Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором он "призвал Азербайджан соблюдать свои международные обязательства и обязательства в области прав человека и освободить несправедливо задержанных в Азербайджане", говорится в сообщении Госдепартамента.
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