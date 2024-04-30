ЦБА запускает инновационную программу Fintech Innovation Sandbox для стимулирования роста отрасли
ЦБА запускает инновационную программу Fintech Innovation Sandbox для стимулирования отрасли
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен завтра запустить инновационную программу, направленную на ускоренное развития сектора финтех. Эта инициатива вводит специальную нормативную "песочницу", которая позволит разработчикам и финансовым учреждениям тестировать новые финтех-продукты и услуги в реальных условиях под надзором Центрального банка.
Программа направлена на создание благоприятной среды для цифровых инноваций в финансовом секторе. "Мы хотим, чтобы те, кто работает над цифровизацией, могли легко создавать и выводить на рынок новые инновационные продукты", - сказал Фарид Османов, генеральный директор Центрального банка, во время анонса программы.
Поощрение инноваций и сокращение бюрократии
Нормативная "песочница" предназначена для снижения рисков, связанных с запуском новых финансовых продуктов, и содействия их более быстрому внедрению на рынок. Как пояснил глава департамента финтех-инноваций Центрального банка Сахиб Гасанов, - "Эта инициатива позволит свести к минимуму бюрократические процедуры и упростить доступ к финансовым ресурсам, тем самым стимулируя разработку инновационных финансовых решений".
Условия участия
Чтобы иметь право на участие в программе, финтех-продукты должны соответствовать нескольким критериям:
- Они должны быть новыми для азербайджанского рынка и повышать доступность финансовых услуг.
- Продукты должны быть готовы к тестированию в реальных условиях и не должны подпадать под действие действующих нормативных актов.
- Кроме того, продукты должны быть предназначены для использования в Азербайджане, не должны представлять системных рисков для финансовой системы и должны быть обеспечены достаточными финансовыми, кадровыми и инфраструктурными ресурсами.
Процесс подачи заявки
У заинтересованных участников есть время с 1 по 31 мая 2024 года, чтобы подать заявку на участие в программе sandbox. Заявки можно подать через специальный портал по адресу sandbox.cbar.az или в физической форме. На веб-сайте ЦБА представлена подробная информация о программе, включая необходимую документацию и рекомендации по подаче заявок.
На пути к цифровому будущему
Новая программа ЦБА заметный шаг на пути к реализации цифрового будущего Азербайджана. Ожидается, что она будет стимулировать инновации в секторе финтех, повысит доступность финансовых услуг для населения и подтвердит статус страны как регионального лидера в области цифровизации. Благодаря этой инициативе Азербайджан позиционирует себя на переднем крае инноваций в области финансовых технологий в регионе.
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