В Ичери Шехер пройдет фестиваль ковра

4-5 мая 2024 года в Ичеришехер пройдёт Национальный Фестиваль Ковра.

В рамках фестиваля будут организованы выставки старинных и современных дизайнерских ковров, мастер-классы по ковроткачеству для взрослых и детей, образовательные семинары, интерактивное театральное представление, ярмарка, вечер мугама и концертная программа. В дни Национального Фестиваля Ковра улицы Ичеришехер будут украшены коврами и декорациями с орнаментами ковра.

Посетители мероприятия смогут ознакомиться со всеми этапами изготовления ковра, в частности, с процессом крашения нитей, нанесения узоров, плетения, обработки, обжига и стирки ковра.

В ходе мастер-классов коллектив ткачей и ковроделов ОАО «Азерхалча» из 14 регионов Азербайджана продемонстрируют гостям практики на ковроткацком станке.

Об этом говорится в сообщении Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника «Ичеришехер».