Госбюджет США на 2025 год предусматривает поддержку демократии на Южном Кавказе и Восточной Европе
Госбюджет США на 2025 год предусматривает поддержку демократии на Южном Кавказе и Восточной Европе
Администрация Байдена объявила в понедельник, что госбюджет США на 2025 год предусматривает поддержку демократии и мира на Южном Кавказе, в Центральной Азии, Восточной Европе и противодействие вредоносному влиянию России и Китая в Евразийском регионе, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Белый дом опубликовал предлагаемый на следующий год бюджет правительства США в размере 7,3 триллиона долларов, который предусматривает увеличение финасирования Государственного департамента и USAID на 700 миллионов долларов и составляет в общей сложности 58,8 миллиарда долларов.
«Мы запрашиваем 482 миллиона долларов на поддержку независимости Украины, которая подвергается российской агрессии. Средства пойдут на обеспечение экономического развития Украины и гуманитарной помощи ее гражданам», — сказал заместитель Госсекретаря Рич Верма.
Еще 999 миллионов долларов будут использованы для противодействия влиянию Китая и России в Европе, Евразии и Центральной Азии.
В частности, предусмотрена поддержка стран с «нестабильной» средой, таких как Молдова и Грузия, и обеспечению демократического будущего в Беларуси, повышения экономической и демократической устойчивости Армении.
204,2 миллиона долларов предусмотрены для военной поддержки стран Балтии (Эстония, Латвия и Литва) и Грузии.
Что касается Южного Кавказа, то бюджетная заявка Байдена предполагает выделение Армении 52 миллионов долларов, сообщили корреспонденту Turan в Госдепартаменте.
45 миллионов долларов будут предоставлены на поддержку демократических реформ, верховенства закона, борьбу с дезинформацией и коррупцией. Фонды также будут поддерживать реформу управления и экономическое развитие на местном уровне, бенефициарами которого также будут перемещенные лица из Карабаха.
«Финансирование также будет способствовать усилиям по продвижению мирного процесса с Азербайджаном и программам в Армении, направленным на нормализацию отношений с Турцией.
Грузия получит 80 миллионов долларов, а Азербайджан - 9 миллионов долларов.
В отличие от прошлого года, на этот раз бюджетный запрос Азербайджана не включает финансирование программ борьбы с терроризмом и программ по разминированию.
700 000 долларов Азербайджан получит в рамках программы международного военного образования и обучения, что на 100 000 долларов больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в бюджете предусмотрено $2,5 миллиона для Азербайджана в рамках Глобальной программы здравоохранения USAID.
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