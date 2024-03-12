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(17 минут назад)
Госбюджет США на 2025 год предусматривает поддержку демократии на Южном Кавказе и  Восточной Европе

Госбюджет США на 2025 год предусматривает поддержку демократии на Южном Кавказе и  Восточной Европе

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Госбюджет США на 2025 год предусматривает поддержку демократии на Южном Кавказе и  Восточной Европе

Администрация Байдена объявила в понедельник, что госбюджет США на 2025 год предусматривает поддержку демократии и мира на Южном Кавказе, в Центральной Азии, Восточной Европе и противодействие вредоносному влиянию России и Китая в Евразийском регионе, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

Белый дом опубликовал предлагаемый на следующий год бюджет правительства США в размере 7,3 триллиона долларов, который предусматривает увеличение финасирования Государственного департамента и USAID на 700 миллионов долларов и составляет в общей сложности 58,8 миллиарда долларов.

«Мы запрашиваем 482 миллиона долларов на поддержку независимости Украины, которая подвергается российской агрессии. Средства пойдут на обеспечение экономического развития Украины и гуманитарной помощи ее гражданам», — сказал заместитель Госсекретаря Рич Верма.

Еще 999 миллионов долларов будут использованы для противодействия влиянию Китая и России в Европе, Евразии и Центральной Азии.

В частности, предусмотрена поддержка стран с «нестабильной» средой, таких как Молдова и Грузия, и обеспечению демократического будущего в Беларуси, повышения экономической и демократической устойчивости Армении.

204,2 миллиона долларов предусмотрены для военной поддержки стран  Балтии (Эстония, Латвия и Литва) и Грузии.

Что касается Южного Кавказа, то бюджетная заявка Байдена предполагает выделение Армении 52 миллионов долларов, сообщили корреспонденту Turan в Госдепартаменте.

45 миллионов долларов будут предоставлены на поддержку демократических реформ, верховенства закона, борьбу с дезинформацией и коррупцией. Фонды также будут поддерживать реформу управления и экономическое развитие на местном уровне, бенефициарами которого также будут перемещенные лица из Карабаха.

«Финансирование также будет способствовать усилиям по продвижению мирного процесса с Азербайджаном и программам в Армении, направленным на нормализацию отношений с Турцией.

Грузия получит  80 миллионов долларов,  а Азербайджан - 9 миллионов долларов.

В отличие от прошлого года, на этот раз бюджетный запрос Азербайджана не включает финансирование программ  борьбы с терроризмом и программ по разминированию.

700 000 долларов Азербайджан получит в рамках программы международного военного образования и обучения, что на 100 000 долларов больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в бюджете предусмотрено $2,5 миллиона для Азербайджана в рамках Глобальной программы здравоохранения USAID.

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