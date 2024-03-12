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(17 минут назад)
КЗЖ призвал власти Азербайджана освободить  журналистов Toplum TV и других изданий

КЗЖ призвал власти Азербайджана освободить  журналистов Toplum TV и других изданий

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

КЗЖ призвал власти Азербайджана освободить  журналистов Toplum TV и других изданий

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов (КЗЖ) выступил 11 марта с заявлением в связи с задержаниями и арестами сотрудников Toplum TV.

«6 марта около 13:30 десятки полицейских в штатском в столице Баку ворвались в редакцию Toplum TV, конфисковали оборудование и телефоны всех присутствовавших сотрудников и увезли как минимум 10 из них в городское управление полиции. Главному редактору Toplum TV Хадидже Исмайловой из полиции сообщили, чтобы она также была готова к вызову на допрос», - говорится в заявлении КЗЖ.

6 марта ближе к полуночи все журналисты, за исключением видеоредактора Мушвига Джаббара, репортера Фарида Исмаилова и менеджера по социальным сетям Эльмира Аббасова, были освобождены.

8 марта полиция в штатском задержала основателя Toplum TV и Группы прав медиа (Media Rights Group) Алескера Мамедли, когда тот выходил из клиники, где проходил обследование для исключения, предупреждения и уточнения онкологического диагноза.

9 марта, после того как полиция заявила, что обнаружила в квартире Мамедли 7300 евро (7970 долларов США), Хатаинский  районный суд арестовал на четыре месяца.

Журналисты  отвергли обвинения в контрабанде денег, которая карается по статье 206.3.2 УК Азербайджана лишением свободы до восьми лет, заявив, что деньги в их квартиры подбросила полиция.

«Рейд полиции на Toplum TV  и арест его журналистов, после аналогичных атак на Abzas Media и Kanal-13 свидетельствуе о том, что власти Азербайджана намерены искоренить последние остатки независимой прессы страны. Сообщения о том, что полиция задержала учредителя издания Алескера Мамедли, когда он проходил курс лечения от онкологии особенно возмутительны», - сказала Гульноза Саид, координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

«Власти Азербайджана должны немедленно освободить Мамедли и Джаббара, снять все обвинения с сотрудников Toplum TV и прекратить репрессии против независимых СМИ за их репортажи», - добавила она.

Toplum TV — одно из последних значительных независимых СМИ в Азербайджане, освещающее политические темы,  расследования  коррупции среди чиновников и обвинения в  нарушениях при голосовании  во время февральских  президентских выборов.

Это третье независимое новостное издание в Азербайджане, которому за последние месяцы предъявлены обвинения в контрабанде валюты, на фоне ухудшения  отношений   Азербайджана с  Западом.

С ноября  шесть сотрудников  антикоррупционного расследовательского издания  Abzas Media  и два журналиста независимого интернет-телевидения  Kanal 13  были задержаны после того, как власти обвинили их в незаконном ввозе денег от западных доноров в Азербайджан, подчеркивается в заявлении КЗЖ.

Власти Азербайджана публично не обвиняли Toplum TV в незаконном финансировании Западом, однако провластное агентство APA сообщило, что Toplum TV незаконно получил полмиллиона долларов от западных доноров для разжигания беспорядков».

Вскоре после полицейского рейда аккаунт Toplum TV в Instagram был удален, а его  канал на YouTube  был переименован, а весь его контент удален, сказала главный редактор Хадиджа Исмайлова.

На ее взгляд, это «показатель истинного намерения властей», которое заключается в том, чтобы «заставить замолчать любую платформу где содержится критика».

Офис Toplum TV опечатан полицией, до сих пор не возвращены конфискованное оборудование и телефоны журналистов, сказала она, назвав обвинения сотрудников Toplum «абсолютно абсурдными». Ни один из обысков в домах журналистов не проводился в присутствии адвокатов, поскольку полиция не допустила их.

В заключении заявления говорится, что электронное письмо КЗЖ с просьбой прокомментировать  дело против сотрудников Toplum TV пока остается безответным.

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