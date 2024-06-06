Госдеп обеспокоен арестом Фарида Мехрализаде, и призвает Азербайджан освободить несправедливо задержанных

Соединенные Штаты в среду повторили свой призыв к правительству Азербайджана «немедленно освободить всех несправедливо задержанных лиц, и уважать права и основные свободы человека», как выразился представитель Госдепартамента, реагируя на арест на очередного активиста гражданского общества в Азербайджане.

Фарид Мехрализаде, известный экономический обозреватель и журналист, был задержан в конце прошлой недели в рамках продолжающихся репрессий правительства по делу издания AbzasMedia.

В то же время, сам Мехрализаде и это новостное издание отрицают какую-либо связь.

На запрос TURAN о реакции Вашингтона на арест Мехрализаде представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил на брифинге, что Вашингтон "глубоко обеспокоен продолжающимися арестами членов азербайджанского гражданского общества".

«Те, кто пользуется своими основными свободами, включая свободу выражения мнений, не должны подвергаться аресту за это», — подчеркнул Миллер.

«Мы продолжаем призывать правительство Азербайджана немедленно освободить всех несправедливо задержанных лиц и уважать права человека и основные свободы для всех», подчеркнула он.

По данным Комитета защиты журналистов, Азербайджан в последние месяцы возобновил репрессии на независимые СМИ, задержав не менее 12 журналистов изданий AbzasMedia, Kanal 13 и Toplum TV за их репортажи о коррупции.