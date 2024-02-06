Госдеп: США «пристально следят» за президентскими выборами в Азербайджане
Госдеп: США «пристально следят» за президентскими выборами в Азербайджане
США заявили в понедельник, что «пристально следят» за президентскими выборами в Азербайджане, которые должны состояться в эту среду, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
"Мы внимательно следим за президентскими выборами в Азербайджане. Направляю ваш относительно выводов о предстоящих выборах к миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ", - заявил корреспонденту TURAN заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель. Так он ответил на вопрос о позиции по относительно предстоящих внеочередных выборов 7 февраля и промежуточного отчета ОБСЕ, в котором выражена определенная обеспокоенность по поводу ограничений.
В воскресенье Нику Гуггеру, краткосрочному наблюдателю ОБСЕ/БДИПЧ из Швейцарии, не разрешили въезд в Азербайджан. В своем последнем промежуточном отчете на прошлой неделе Миссия БДИПЧ ОБСЕ подчеркнула, что в Азербайджане гарантируется свобода выражения мнений, свободу СМИ и право на доступ к информации.
Между тем, в преддверии выборов власти Баку обвиняются в репрессиях против журналистов из-за арестов с ноября прошлого года не менее девяти журналистов известных СМИ.
Комитет по защите журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, в понедельник призвал власти Азербайджана обеспечить доступ к Интернету и бесплатной информации во время президентских выборов.
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1 отзыв
Ruslan
2024-02-06
А что там следить как будто не понятно кто будет президентом Азербайджана это все шоу с кандидатами они никто их назначили в милли меджлис чтоб они выполняли свои задачи и все...Представим что виграл новый президент ну я не имею ввиду этих кандидатов им никто не позволит нарушить ерархию новый президент это новые законы новые изменения новые решения задачи борьба с коррупцией коррумпированных чиновников в тюрьму итд итп а для этой системы невыгодны такие вещи потому что систему так устроили чтоб могли воровать и чтоб никто не мешал ...Поэтому и в будущем никаких изменений не будет...Азербайджан это уже Королество где будет все переходить по наследству..