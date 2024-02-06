Госдеп: США «пристально следят» за президентскими выборами в Азербайджане

США заявили в понедельник, что «пристально следят» за президентскими выборами в Азербайджане, которые должны состояться в эту среду, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

"Мы внимательно следим за президентскими выборами в Азербайджане. Направляю ваш относительно выводов о предстоящих выборах к миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ", - заявил корреспонденту TURAN заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель. Так он ответил на вопрос о позиции по относительно предстоящих внеочередных выборов 7 февраля и промежуточного отчета ОБСЕ, в котором выражена определенная обеспокоенность по поводу ограничений.

В воскресенье Нику Гуггеру, краткосрочному наблюдателю ОБСЕ/БДИПЧ из Швейцарии, не разрешили въезд в Азербайджан. В своем последнем промежуточном отчете на прошлой неделе Миссия БДИПЧ ОБСЕ подчеркнула, что в Азербайджане гарантируется свобода выражения мнений, свободу СМИ и право на доступ к информации.

Между тем, в преддверии выборов власти Баку обвиняются в репрессиях против журналистов из-за арестов с ноября прошлого года не менее девяти журналистов известных СМИ.

Комитет по защите журналистов, базирующийся в Нью-Йорке, в понедельник призвал власти Азербайджана обеспечить доступ к Интернету и бесплатной информации во время президентских выборов.