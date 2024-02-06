Председательство ОАЭ в cop29 - хороший образец для Азербайджана
Председательство ОАЭ в cop29 - хороший образец для Азербайджана
Главный дипломат администрации Байдена, курирующий энергетическую политику, в понедельник выразил «признательность ОАЭ за поддержку Азербайджану, для председательства в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29", передает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
«Азербайджанцам предстоит много работы, и я думаю, что успешное руководство ОАЭ своим председательством в COP29 предлагает хороший образец для азербайджанцев», – сказал Джеффри Пайетт во время общения с журналистами.
В частности, он подчеркнул важность вклада правительства ОАЭ в области управления выбросами углерода, декарбонизации и перехода к энергетике, «крупных национальных нефтяных компаний – от Нигерии до Ирака и, конечно, других крупных игроков в Персидском заливе».
«...Тот консенсус, который был достигнут на COP28, был критически важен для ускорения нашего энергетического перехода, достижения соглашения о сокращения углеродной энергии, сокращения выбросов метана», — заключил он.
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