Главный дипломат администрации Байдена, курирующий энергетическую политику, в понедельник выразил «признательность ОАЭ за поддержку Азербайджану, для председательства в Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29", передает корреспондент TURAN в Вашингтоне.

«Азербайджанцам предстоит много работы, и я думаю, что успешное руководство ОАЭ своим председательством в COP29 предлагает хороший образец для азербайджанцев», – сказал Джеффри Пайетт во время общения с журналистами.

В частности, он подчеркнул важность вклада правительства ОАЭ в области управления выбросами углерода, декарбонизации и перехода к энергетике, «крупных национальных нефтяных компаний – от Нигерии до Ирака и, конечно, других крупных игроков в Персидском заливе».

«...Тот консенсус, который был достигнут на COP28, был критически важен для ускорения нашего энергетического перехода, достижения соглашения о сокращения углеродной энергии, сокращения выбросов метана», — заключил он.