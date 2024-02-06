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(3 часа назад)
США призвали Иран перестали быть крупнейшим экспортером терроризма

США призвали Иран перестали быть крупнейшим экспортером терроризма

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

США призвали Иран перестали быть крупнейшим экспортером терроризма

Соединенные Штаты в понедельник призвали Иран «перестать быть крупнейшим в мире экспортером терроризма». Если режим в Тегеране действительно заинтересован в мире и стабильности.

После ракетных ударов по проиранским силам в Сирии и Ираке в минувшие выходные, администрация Байдена дала понять, что не хочет прямой войны с Ираном. Однако, это породило слухи, что в определенный момент США могут атаковать и территорию Ирана. Так, республиканцы в Конгрессе США заявили, что пора ударить по Тегерану.

Отвечая на вопрос TURAN о стратегии администрации, а также о последствиях ударов, в минувшие выходные, заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель сказал, что цель Вашингтона - привлечь к ответственности прокси-группы, связанные с Ираном.

«США нанесли удары по 85 объектам в Ираке и Сирии. Эти объекты использовались Корпусом стражей исламской революции и связанными с ним боевиками для нападения на силы США", - сказал он.

«Эти места были тщательно выбраны, и есть неопровержимые доказательства того, что эти  объекты использовались группами, причастными к атакам на американцев в Иордании».

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