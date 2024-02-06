США  о предстоящем визите Путина в Турцию

Госдепартамент США в понедельник отреагировал на новость о том, что российский президент Владимир Путин должен посетить Турцию на следующей неделе, что станет его первой поездкой в страну НАТО после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

«Если какая-либо страна может сыграть значимую роль в прекращении вредных действий России, мы будем это приветствовать», - сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель в ходе брифинга в Вашингтоне.

В свою очередь, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с Путиным «новый механизм», позволяющий экспортировать украинское зерно через Черное море.

Патель сказал также, что Турция сыграла важную роль в реализации Черноморской зерновой инициативы, «поэтому мы по-прежнему считаем, что крайне важно, чтобы украинское зерно попадало туда, куда оно должно быть доставлено», добавил он.