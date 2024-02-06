США не дадут визы причастеным к использованию шпионских программ для атак на журналистов и активистов
США не дадут визы причастеным к использованию шпионских программ для атак на журналистов и активистов
Администрация Байдена объявила в понедельник, что откажет в визах иностранным гражданам, которые подозреваются в причастности к использованию шпионских программ для слежки за журналистами, правозащитниками и другими лицами, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
«Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены растущим злоупотреблением коммерческим шпионскими программами в мире для репрессий, ограничения свободного потока информации и нарушений прав человека», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен.
Визовые ограничения будут применяться к людям, вовлеченным в использование коммерческих шпионских программ для нападения на журналистов, диссидентов или членов семей.
Ограничения коснуться и тех, кто способствуют или получают финансовую выгоду от использования коммерческих шпионских программ.
«Шпионские программы угрожают частной жизни и свободе выражения мнений, мирным собраниям и ассоциациям. Это приводило к произвольным задержаниям, насильственным исчезновениям и внесудебными казнями», - сказал Блинкен.
Госдепартамент будет принимать решения о выдаче визы «в каждом конкретном случае» после рассмотрения достоверной информации об участии человека в поставках или получении прибыли от использования шпионских программ.
Самый известный пример шпионского програмного обеспечения — это программа Pegasus израильской компании NSO. Она была использована для слежки и атак на более, чем 1000 человек в 50 странах, включая Азербайджан.
США уже внесли NSO в черный список в 2021 году за вредоносную кибердеятельность.
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