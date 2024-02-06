США не дадут визы причастеным к использованию шпионских программ для атак на журналистов и активистов

США не дадут визы причастеным к использованию шпионских программ для атак на журналистов и активистов

Администрация Байдена объявила в понедельник, что откажет в визах иностранным гражданам, которые подозреваются в причастности к использованию шпионских программ для слежки за журналистами, правозащитниками и другими лицами, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены растущим злоупотреблением коммерческим шпионскими программами в мире для репрессий, ограничения свободного потока информации и нарушений прав человека», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Визовые ограничения будут применяться к людям, вовлеченным в использование коммерческих шпионских программ для нападения на журналистов, диссидентов или членов семей.

Ограничения коснуться и тех, кто способствуют или получают финансовую выгоду от использования коммерческих шпионских программ.

«Шпионские программы угрожают частной жизни и свободе выражения мнений, мирным собраниям и ассоциациям. Это приводило к произвольным задержаниям, насильственным исчезновениям и внесудебными казнями», - сказал Блинкен.

Госдепартамент будет принимать решения о выдаче визы «в каждом конкретном случае» после рассмотрения достоверной информации об участии человека в поставках или получении прибыли от использования шпионских программ.

Самый известный пример шпионского програмного обеспечения — это программа Pegasus израильской компании NSO. Она была использована для слежки и атак на более, чем 1000 человек в 50 странах, включая Азербайджан.

США уже внесли NSO в черный список в 2021 году за вредоносную кибердеятельность.