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(9 часов назад)
Госдепартамент хранит молчание о планах возмездия после атаки на американских военных

Госдепартамент хранит молчание о планах возмездия после атаки на американских военных

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Госдепартамент хранит молчание о планах возмездия после атаки на американских военных

Госдепартамент США хранил во вторник молчание относительно планов возмездия Ирану за атаку на своих военных в Иордании.

«Мы не собираемся сообщать о характере ответа или его времени", - заявил официальный представитель США Мэтью Миллер на брифинге в ответ на вопрос корреспондента TURAN, когда США могут начать ответную атаку.

В то же время он добавил, что ответ «может быть многоуровневым, поэтапным и продолжительным по времени».

Миллер повторил позицию администрации о желании предотвратить более широкий конфликт. «Как вы слышали от многих членов администрации, мы не ищем конфликта с Ираном, мы не хотим эскалации, мы не считаем, что эскалация в интересах США, не в интересах Ирана и никого в регионе».

В то же время, добавил он, «мы предпримем соответствующие шаги для защиты американского персонала, защиты интересов США и привлечения к ответственности тех, кто причиняет вред  американцам».

Трое военнослужащих армии США были убиты и десятки ранены в воскресенье, когда проиранские силы направила ударный дрон  на американскую базу в Иордании.

Официальные лица США заявили, что ответственность за это несет, поддерживаемая Ираном, иракская группировка «Катаиб Хезболла», .

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