Бахтияр Гаджиев
Гособвинитель просит осудить Бахтияра Гаджиева на 11 лет
28 декабря на процессе по делу активиста Бахтияра Гаджиева гособвинитель попросил приговорить его к 11 годам лишения свободы.
Защита не согласна с этим и намерена настаивать на оправдании активиста. Следующее заседание назначено на 6 января.
*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.
16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоением грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.
В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - неуплата налогов.
Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого стала резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.
Политика
-
- 29 декабрь 2024, 14:23
Сотрудник Kanal-13 Шамо Эминов 29 декабря был выпущен на свободу.
-
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев провели телефонный разговор. Стороны обсудили расследование причин крушения самолета «Азербайджанских авиалиний», говорится в сообщении СКР.
-
29 декабря в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева проходит траурная церемония прощания с членами экипажа, погибшими в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявшего рейс Баку-Грозный. Семьи, официальные лица и представители общественности собрались, чтобы отдать дань уважения жертвам трагедии 25 декабря.
-
- 28 декабрь 2024, 23:44
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин прибыл в Грозный, где провел совещание по поводу расследования крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». В сообщении ведомства указано, что дело передали в Главное следственное управление СКР.
Написать отзыв