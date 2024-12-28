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(42 минуты назад)
Бахтияр Гаджиев

Бахтияр Гаджиев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Гособвинитель просит осудить  Бахтияра Гаджиева на 11 лет

28 декабря на процессе по делу активиста Бахтияра Гаджиева  гособвинитель попросил приговорить его к 11 годам лишения свободы.

Защита не согласна с этим и намерена настаивать на оправдании активиста. Следующее заседание назначено на 6 января.

*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоением грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - неуплата налогов.

Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого стала резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.

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