Анар Мамедли
Госорганы не реагируют на ухудшение здоровья Анара Мамедли
Адвокаты и активисты выразили тревогу в связи со стремительным ухудшением состояния арестованного директора Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли.
«На прошлой неделе вместе с адвокатом Эльчином Садыговым мы посетили Анара Мамедли в Бакинском СИЗО, где он сообщил об ухедшении своего состояния и необходимости всестороннего обследования», - написал адвокат Джавад Джавадов в своем аккаунте в facebook.
В тот же день письменное обращение Мамедли с просьбой о медицинском обследовании было направлено в Главное медуправление минюста, Пенитенциарную службу и Аппарат омбудсмена.
Мамедли и его адвокаты просили обеспечить активисту обследование в гражданской клинике. «Есть тревожные сигналы, касающиеся его здоровья, которые не можем разглашать», - отметил Джавадов.
16 октября адвокат Садыгов посетил Мамедли, который сообщил, что никакой реакции на его обращение нет. «Поэтому, мы решили предать этот вопрос огласке», - отметил Джавадов.
В свою очередь, «Кампания в защиту Анара Мамедли», организованная за рубежом правозащитниками, также потребовала его срочного обследования и лечения независимыми врачами.
«Плохие тюремные условия в Азербайджане могут повлечь необратимые процессы для его здоровья», - говорится в заявлении. По данным соратников Мамедли, он сильно похудел, у него ухудшилось зрение, возникли проблемы в горле.
*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных.
Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.
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