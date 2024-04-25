Граждане смогут посещать город Лачин на личных автомобилях
Граждане смогут посещать город Лачын на личных автомобилях
С 27 апреля граждане смогут отправиться в город Лачын на своих частных авто. Об этом 25 апреля сообщило Министерство цифрового развития и транспорта.
"С 27 апреля 2024 года граждане смогут посещать также и город Лачын, помимо Шуши и поселка Суговушан на своих личных автомобилях. Для этого граждане должны получить разрешение на поездку на портале "Йолумуз Карабах" (https://yolumuzqarabaga.az/) начиная с 26 апреля". Как отмечено, в сообщении Министерства, срок действия оформленных разрешений составляет 2 дня.
"Поездка в город Лачын будет возможна по маршруту Джебраил-Зангилан-Губадлы-Лачин с КПП "Алханлы" Физулинского района, проходящего через поселок Горадиз.
В частном автомобиле, кроме водителя, могут быть максимум 9 человек, отмечено в сообщении.
Напомним, что с 27 декабря 2023 года разрешены поездки в город Шуша и поселок Суговушан на личных автомобилях.
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