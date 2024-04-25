Граждане смогут посещать город Лачын на личных автомобилях

С 27 апреля граждане смогут отправиться в город Лачын на своих частных авто. Об этом 25 апреля сообщило Министерство цифрового развития и транспорта.

"С 27 апреля 2024 года граждане смогут посещать также и город Лачын, помимо Шуши и поселка Суговушан на своих личных автомобилях. Для этого граждане должны получить разрешение на поездку на портале "Йолумуз Карабах" (https://yolumuzqarabaga.az/) начиная с 26 апреля". Как отмечено, в сообщении Министерства, срок действия оформленных разрешений составляет 2 дня.

"Поездка в город Лачын будет возможна по маршруту Джебраил-Зангилан-Губадлы-Лачин с КПП "Алханлы" Физулинского района, проходящего через поселок Горадиз.

В частном автомобиле, кроме водителя, могут быть максимум 9 человек, отмечено в сообщении.

Напомним, что с 27 декабря 2023 года разрешены поездки в город Шуша и поселок Суговушан на личных автомобилях.