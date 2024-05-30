GRECO оценила борьбу с коррупцией в Азербайджане
GRECO оценила борьбу с коррупцией в Азербайджане
Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO) Совета Европы призывает правительства принять более строгие правила для предотвращения коррупции и содействия добросовестности в высших исполнительных органах центральных правительств. Это касается также и активизации безотлагательной реализации всех рекомендаций GRECO
В своем годовом отчете за 2023 год GRECO выражает обеспокоенность медленным выполнением рекомендаций по предотвращению коррупции среди парламентариев.
В нем также подчеркивается, что некоторые судебные системы должны быть дополнительно реформированы, чтобы гарантировать независимость судей и прокуроров, а также усилить правила добросовестности.
Государства должны обеспечить распространение институциональных и законодательных рамок добросовестности не только на высокопоставленных госслужащих, но также на министров, их политических советников и других политических сотрудников, а также на глав государств.
В части доклада, касающемся Азербайджана, отмечено, что «некоторые рекомендации все еще находятся на рассмотрении». В частности, речь идет о повышении роли Судебно-правового совета в назначении судей, снижения влияния исполнительной власти на прокуратуру и повышения прозрачности в вопросе имущества членов парламента, судей и прокуроров. Поэтому, GRECO предлагает властям Азербайджана держать эту организацию в курсе реализации рекомендаций».
На нынешнем этапе мониторинга, Азербайджан из 21 рекомендаций не выполнил 3, частично выполнил 4 и полностью выполнил 14.
*GRECO – международная организация, созданная Советом Европы в 1999 году с целью помощи странам-участницам в совершенствовании механизмов борьбы с коррупцией. Участниками ГРЕКО могут быть не только члены Совета Европы, но и любая иная страна. Кроме того, страна, ратифицировавшая конвенцию Совета Европы о гражданской и/или об уголовной ответственности за коррупцию, автоматически присоединяется к GRECO и ее оценочному механизму. На данный момент в организацию входят 49 государств.
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