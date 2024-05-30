Проглотивший батарейку активист помещен в карцер тюремного госпиталя

Активист партии Народного фронта Эльхан Алиев помещен в карцер тюремного госпиталя.

Врач заявил супруге задержанного, что проглоченные им батарейка вышла из организма естественным путем. Однако сам оппозиционер опроверг это.

27 мая в апелляционном суде Алиев заявил, что он проглотил батарейку от пульта телевизора в знак протеста против необоснованного уголовного преследования. После этого он был помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

28 мая его супруга Шахназ Алиева пришла в госпиталь, но ей не дали встречу с мужем. К ней вышел врач и сообщил о состоянии здоровья Эльхана Алиева. Вечером 29 мая Эльхан Алиев позвонил супруге и опроверг слова врача, что батарейка выведена из организма. Он также сказал, что в госпитале его заключили в карцер, что сильно его угнетает.

Проглоченная батарейка может представлять смертельную угрозу для человека, поскольку она содержит ядовитые химические вещества, сказал корреспонденту Turan заместитель председателя Объединения врачей Азербайджана, радиолог Айдын Алиев.

Батарейка в организме может застрять в пищеводе, что обычно происходит у детей, а также в желудке. Также она может застрять в переходе от тонкой кишки к толстой.

Воздействие желудочной кислоты может вызвать утечку содержимого батарейки в организм и вызвать серьезное отравление. Одним из возможных вариантов также является перитонит – инфекционное воспаление брюшной полости с нарушением функций организма, что потребует срочную операцию, указал врач.

Врач не исключил, что гладкий предмет может выйти из организма естественным физиологическим путем, но если в течение нескольких дней этого не происходит, необходимо медицинское вмешательство.

Получить комментарии в Пенитенциарной службы не удалось.

*Эльхан Алиев был арестован в июле 2023 г. по обвинению в «мошенничестве» и «изготовлении и использовании фальшивого документа». Активист назвал обвинения надуманными. Правозащитники признали его политзаключенным.

1 апреля Бакинским суд по тяжким преступлениям приговорил его к 5 годам лишения свободы. 13 мая в ходе рассмотрении апелляционной жалобы Алиев заявил о намерении начать сухую голодовку.

В пресс-службе аппарата омбудсмена отвечая на запрос Turan сказали, что Алиев переведен к Лечебное учреждение пенитенциарной службы и в настоящее время его состояние нормальное.

«Обеспечение прав Эльхана Алиева и состояние здоровья находится под контролем», - сказали в ведомстве.

В пресс-службе также отметили, что ранее членами национальной превентивной группы (по предотвращению пыток) при омбудсмене с Алиевым была проведена конфиденциальная встреча в пенитенциарном комплексе Умбакы. С ним была проведены беседа, проверены условия содержания и обращения с ним, отметили в пресс-службе аппарата омбудсмена.