Азербайджан на втором месте по заболеваемости корью среди европейских стран, сообщает ВОЗ

Согласно отчету, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Азербайджан занял второе место по числу зарегистрированных случаев заболевания корью среди европейских стран.

В Азербайджане зарегистрировано 28 855 случаев заражения корью, причем почти половина инфицированных в 2023 году дети в возрасте до пяти лет.

Тревожные статистические данные появились на фоне совместного доклада ВОЗ и ЮНИСЕФ, в котором содержится предупреждение о резком росте заболеваемости корью во всем Европейском регионе. Только за первые три месяца 2024 года в 45 из 53 стран региона было выявлено 56 634 случая заболевания корью, что привело к четырем смертельным случаям. В 2023 году в 41 стране было зарегистрировано 61 070 случаев заболевания корью, что привело к 13 смертельным случаям.

Согласно данным ВОЗ за период с апреля 2023 по март 2024 года, Казахстан лидирует в регионе по зарегистрированным случаям кори, на втором месте - Азербайджан, а Россия и Кыргызстан соответственно на третьем и четвертом местах.

В докладе говорится о вопиющем пробеле в охвате вакцинацией, особенно среди детей в возрасте до пяти лет. Вызывает тревогу тот факт, что более 75% детей, которые болели корью в предыдущем году, не получили ни одной дозы противокоревой вакцины. Кроме того, примерно 99% пациентов не получили решающую вторую дозу, необходимую для адекватной защиты.

Регина Де Доминичис, региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии, подчеркнула настоятельную необходимость вмешательства правительств для решения проблемы роста заболеваемости корью. "Рост заболеваемости корью является явным признаком снижения охвата иммунизацией. Поскольку число случаев заболевания корью продолжает расти, нам необходимы срочные действия правительств как по укреплению систем здравоохранения, так и по внедрению эффективных мер общественного здравоохранения для обеспечения защиты всех детей от этого опасного, но предотвратимого заболевания", - заявила она.

В ответ на кризис в декабре 2023 года в Азербайджане были начаты кампании вакцинации против кори, охватывающие лиц в возрасте от 11 до 40 лет.

Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание, известное своей высокой степенью заразности. Симптомы включают насморк, кашель, лихорадку и характерную сыпь. Несмотря на то, что это заболевание может привести к формированию пожизненного иммунитета, оно также может привести к серьезным осложнениям или смерти. Специфического лечения кори не существует, что указывает на исключительную важность вакцинации для предотвращения ее распространения и смягчения ее воздействия на здоровье.