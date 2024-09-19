Группа членов Европарламента потребовала снять все обвинения с Г.Ибадоглу и других политзаключенных

Группа членов Европарламента потребовала снять все обвинения с Г.Ибадоглу и других политзаключенных

Группа членов Европарламента потребовала снять все обвинения с Г.Ибадоглу и других политзаключенных

Группа социалистов и демократов Европейского парламента призвала к прекращению уголовного дела в Азербайджане против ученого-экономиста Губада Ибадоглу и других политзаключенных.

Заявление было принято после встречи накануне группы членов делегации с дочерью политика Жалей Байрамовой.

«Мы выразили глубокую обеспокоенность по поводу ситуации с Ибадоглу, сторонника прозрачности и борьбы с коррупцией, ложно обвиненного в попытке заставить замолчать его критический голос в адрес властей Азербайджана», - говорится в заявлении.

Европарламентарии потребовали “немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с Губада Ибадоглу и его полного освобождения, чтобы он мог получить остро необходимую ему медицинскую помощь”.

“Состояние его здоровья требует неотложной медицинской помощи и власти Азербайджана должны разрешить Ибадоглу покинуть страну для лечения за границей”, - далее говорится в документе.

Авторы документа в предверии COP 29 призвали ЕС и главы государств и правительств ставить на первое место вопросы прав человека.

«Мы еще раз призываем к немедленной приостановке газового партнерства, заключенного между ЕС и Баку, что прямо противоречит нашим климатическим амбициям и нашим фундаментальным принципам», - далее сказано в заявлении.

Также содержится призыв к Европарламенту принять на пленарном заседании, которое состоится I октября, резолюцию с решительным осуждением репрессий против диссидентов в Азербайджане.

«Мы требуем справедливости для Губада Ибадоглу ивсех тех в Азербайджане, кто в борьбе за демократию платит своей свободой», - говорится в заключении заявления.