Группа членов Европарламента потребовала снять все обвинения с Г.Ибадоглу и других политзаключенных
Группа членов Европарламента потребовала снять все обвинения с Г.Ибадоглу и других политзаключенных
Группа социалистов и демократов Европейского парламента призвала к прекращению уголовного дела в Азербайджане против ученого-экономиста Губада Ибадоглу и других политзаключенных.
Заявление было принято после встречи накануне группы членов делегации с дочерью политика Жалей Байрамовой.
«Мы выразили глубокую обеспокоенность по поводу ситуации с Ибадоглу, сторонника прозрачности и борьбы с коррупцией, ложно обвиненного в попытке заставить замолчать его критический голос в адрес властей Азербайджана», - говорится в заявлении.
Европарламентарии потребовали “немедленного и безоговорочного снятия всех обвинений с Губада Ибадоглу и его полного освобождения, чтобы он мог получить остро необходимую ему медицинскую помощь”.
“Состояние его здоровья требует неотложной медицинской помощи и власти Азербайджана должны разрешить Ибадоглу покинуть страну для лечения за границей”, - далее говорится в документе.
Авторы документа в предверии COP 29 призвали ЕС и главы государств и правительств ставить на первое место вопросы прав человека.
«Мы еще раз призываем к немедленной приостановке газового партнерства, заключенного между ЕС и Баку, что прямо противоречит нашим климатическим амбициям и нашим фундаментальным принципам», - далее сказано в заявлении.
Также содержится призыв к Европарламенту принять на пленарном заседании, которое состоится I октября, резолюцию с решительным осуждением репрессий против диссидентов в Азербайджане.
«Мы требуем справедливости для Губада Ибадоглу ивсех тех в Азербайджане, кто в борьбе за демократию платит своей свободой», - говорится в заключении заявления.
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1 отзыв
Ruslan
2024-09-19
Запад должен проснуться уже раскрыв пошире глаза и понять кому и что они говорят на просторах бывшего советского союза правит самая настоящая мафия для них ваши слова о правах человека это как об стену горохом чихать они хотели на права граждан они создали для себя мир без правил живут на широкую ногу продавая нефть и газ а на граждан смотрят как на рабов им все должны но они никому ничего не должны все под себя замяли все гос структуры и как хотят так и управляют что хотят то и делают...