Президент США Джо Байден в четверг вечером выступил в Конгрессе с программной речью.

Призвав Конгресс принять закон об оказании финансовой помощи Киеву, Байден приветствовал двух его новых членов: Финляндию и Швецию.

По его словам, со времен президента Линкольна и гражданской войны свобода и демократия не подвергались такой угрозе, как сегодня. «Свобода и демократия находятся под угрозой, как у нас дома, так и за рубежом. За границей Путин вторгаясь в Украину, сеет хаос по всей Европе и за ее пределами», - сказал Байден.

«Если кто-то в этом зале думает, что Путин ограничится Украиной, то, уверяю вас, это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и предост«Я не склонюсь перед Путиным» - Байден

Президент США Джо Байден в четверг вечером выступил в Конгрессе с программной речью.

Призвав Конгресс принять закон с финансовой помощью Киеву, Байден приветствовал двух его новых членов: Финляндию и Швецию.

По его словам, со времен президента Линкольна и гражданской войны свобода и демократия не подвергались такой угрозе, как сегодня. «Свобода и демократия находятся под угрозой, как у нас дома, так и за рубежом. За границей Путин вторгаясь в Украину, сеет хаос по всей Европе и за ее пределами», - сказал Байден.

«Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то, уверяю вас, он этого не сделает. Но Украина может остановить Путина, если мы поддержим Украину и дадим ей оружие, необходимое для защиты», - сказал далее президент.

Байден осудил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, назвав его высказывания опасными и неприемлемыми.

«Трамп сказал Путину: Делай, что хочешь - это возмутительно, опасно и недопустимо», - отметил Байден

«Если Соединенные Штаты уйдут сейчас, это поставит под угрозу Украину. Европа окажется под угрозой, свободный мир будет под угрозой».

Он также коснулся ситуации в секторе Газа, заявив о планах США усилить гуманитарную помощь палестинцам. По его словам, единственным реальным решением проблемы является создание двух государств – Израиля и Палестины. «Нет другого пути, который бы гарантировал безопасность и демократию Израиля, гарантировал бы мир между Израилем и всеми его арабскими соседями».

Байден также упомянул, что обеспечение стабильности на Ближнем Востоке также означает сдерживание угрозы, исходящей от Ирана.

Байден осудил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, назвав его высказывания опасными и неприемлемыми.

«Трамп сказал Путину: Делай, что хочешь - это возмутительно, опасно и недопустимо», - отметил Байден

«Если Соединенные Штаты уйдут сейчас, это поставит под угрозу Украину. Европа окажется под угрозой, свободный мир будет под угрозой».

Он также коснулся ситуации в секторе Газа, заявив планах США усилить гуманитарную помощь палестинцам. По его словам, единственным реальным решением проблемы является создание двух государств – Израиля и Палестины. «Нет другого пути, который гарантировал бы безопасность и демократию Израиля, гарантировал бы мир между Израилем и всеми его арабскими соседями».

Байден также упомянул, что создание стабильности на Ближнем Востоке также означает сдерживание угрозы, исходящей от Ирана.