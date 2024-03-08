На задержанных 6 марта сотрудников Toplum TV и других активистов было оказано давление, сообщили их адвокаты.

На задержанных 6 марта сотрудников Toplum TV и других активистов было оказано давление, сообщили их адвокаты

На задержанных 6 марта сотрудников Toplum TV и других активистов было оказано давление, сообщили их адвокаты

7 марта в Главном Управлении Полиции города Баку с задержанными встретились их адвокаты. Эльчин Садыгов сообщил Turan, что посетил своего подзащитного Эльмира Аббасова, работающего в Toplum TV менеджером по социальным сетям.

В ходе обыска в квартире Аббасова было найдены 2700 евро. "Эльмир сказал, что эти деньги не имеют к нему отношения и их подложили те, кто пришел с обыском", - сообщил адвокат.

Аббасова запугивали, требуя сообщить пароль мобильного телефона. По словам адвоката, Аббасов находится в статусе подозреваемого в контрабанде. "В течение 48 часов ему должны предъявить обвинение и передать дело в суд для избрания меры пресечения. Если исходить из фактического времени задержания, то 48 часов истекут 8 марта примерно в 13.00", - отметил адвокат.

Видео-редактора Toplum TV Мушфига Джаббара защищает адвокат Неймат Керимли. Защитник сказал, что 7 марта встретился с журналистом в столичном управлении полиции. "В квартире Мушвига Джаббара был проведен обыск и найдены 3200 евро. Мушвиг также заявил, эти деньги не имеют отношения к нему и его семье. Однозначно, что деньги подложили полицейские", - сказал адвокат корреспонденту Turan.

По его словам, Джаббара допрашивали с двух до четырех часов ночи. "Это психологическое давление, а по сути - пытка”, - сказал адвокат.

Адвокат Ровшана Рагимова посетил Илькина Амрахова – сотрудника Института демократических инициатив (располагается в одном офисе с Toplum TV и является партнерской организацией этого издания).

В ходе обыска в квартире Амрахова были найдены 2800 евро, сказала адвокат. "Молодой человек сказал, что деньги не принадлежат ему. Если бы у него были такие средства, то потратил бы на лечение больной матери и брата. У семьи очень ограниченные финансовые возможности", - подчеркнула адвокат. По ее словам, на молодого человека в полиции было оказано психологическое давление.

Адвокат отметила, что 8 марта суд рассмотрит ходатайство следствия о предварительном заключении Амрахова.

В ходе обыска на квартире у другого сотрудника Института демократических инициатив, Рамиля Бабаева, были найдены 2300 евро, сообщила Turan его адвокат Айша Абдель Гадир. "Молодой человек сказал, что эти деньги не принадлежат ему, и никогда у него таких средств не было. При задержании у него в кармане было всего три маната (1,8 доллара США) и еще 22 маната (около 14 долларов США) на банковской карте", - сказала адвокат.

8 марта суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, сказала адвокат.

Адвокат еще одного сотрудника Института демократических инициатив Али Зейнала оказался недоступен для комментариев.

Адвокат сотрудника Toplum TV Фарида Исмаилова Зибейда Садыгова ранее сообщила, что на ее подзащитного было оказано давление, а обвинение в контрабанде Исмаилов отвергает. "В его квартире произвели обыск, нашли 3100 евро. Фарид сказал, что эти деньги не принадлежат ему и что их подложили сами сотрудники полиции", - сказала Садыгова.

"Фариду в ноябре и декабре трижды оперировали легкие. Он все еще под наблюдением врачей и мы сильно беспокоимся за его здоровье", - отметила адвокат.

Напомним, что по этому делу задержан также глава Института демократических инициатив и "Платформы III Республики" Акиф Гурбанов. В отношении всех семи задержанных сегодня ожидается избрание в качестве меры пресечения арест.