И.Алиев не поехал на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште
И.Алиев не поехал на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште
В столице Венгрии проходит пятый саммит Европейского политического сообщества. В мероприятии участвуют лидеры многих стран.
Глава Азербайджана Ильхам Алиев не участвует в этом мероприятии. Официальный Баку никак не комментировал данную тему.
* Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) — межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года.
Цель проекта — координация политики всех европейских стран и поддержка политического диалога для укрепления безопасности и стабильности европейского континента.
В Европейское политическое сообщество вошли также страны не являющиеся членами ЕС - Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения.
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