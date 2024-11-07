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(3 часа назад)
И.Алиев не поехал на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште

И.Алиев не поехал на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

И.Алиев не поехал на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште

В столице Венгрии проходит пятый саммит Европейского политического сообщества. В мероприятии участвуют лидеры многих стран. 

Глава Азербайджана Ильхам Алиев не участвует в этом мероприятии. Официальный Баку никак не комментировал данную тему.

* Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) — межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года.

Цель проекта  —  координация политики всех европейских стран и поддержка политического диалога для  укрепления безопасности и стабильности европейского континента.

В Европейское политическое сообщество вошли также страны не являющиеся членами ЕС -  Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения.

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