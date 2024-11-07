И.Алиев не поехал на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште

И.Алиев не поехал на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште

В столице Венгрии проходит пятый саммит Европейского политического сообщества. В мероприятии участвуют лидеры многих стран.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев не участвует в этом мероприятии. Официальный Баку никак не комментировал данную тему.

* Европейское политическое сообщество (European Political Community, EPC) — межправительственная организация, учреждённая для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы, предложенная президентом Франции Эммануэлем Макроном в мае 2022 года.

Цель проекта — координация политики всех европейских стран и поддержка политического диалога для укрепления безопасности и стабильности европейского континента.

В Европейское политическое сообщество вошли также страны не являющиеся членами ЕС - Великобритания, Азербайджан, Исландия, Украина и Молдова, Турция, Грузия и Армения.