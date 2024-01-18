И.Алиев принял верительные грамоты посла США

18 января глава государства Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла США в Азербайджане Марка Либби.

Напомним, что посол прибыл в Баку еще 2 декабря 2023 года.

16 декабря посол вручил копии верительных грамот главе МИД Джейхуну Байрамову и только спустя месяц был принят главой государства. Ни один из послов США не дожидался так долго встречи с руководством Азербайджана.