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(3 часа назад)
И.Алиев принял верительные грамоты посла США

И.Алиев принял верительные грамоты посла США

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

И.Алиев принял верительные грамоты посла США

18 января глава государства Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла США в Азербайджане Марка Либби.

Напомним, что посол прибыл в Баку еще 2 декабря 2023 года.

16 декабря посол вручил копии верительных грамот главе МИД Джейхуну Байрамову и только спустя месяц был принят главой государства. Ни один из послов США не дожидался так долго встречи с руководством Азербайджана.

И.Алиев принял верительные грамоты посла США
И.Алиев принял верительные грамоты посла США

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