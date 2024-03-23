ИГИЛ - Автор теракта в Москве, западные СМИ
ИГИЛ - Автор теракта в Москве, западные СМИ
CBS News: "У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях. Американское официальное лицо подтвердило, что США предоставляло разведданные России о потенциальной атаке в рамках "Долга о предупреждении" - обязательстве между разведывательными службами". The New York
Times: "США собирали разведданные о том, что ветка ИГИЛ под названием "Вилаят Хорасан", которая базируется в Афганистане, планировала атаку на Москву. После относительно тихого периода ИГИЛ пытался расширить атаки за рубежом. В Европе большинство из таких атак были пресечены, что привело к недооценке возможностей группировки".
Колин П. Кларк, аналитик "Центра Суфана" по борьбе с терроризмом: "Вилаят Хорасан" фиксировался на России последние два года, часто критикуя Владимира Путина. "Вилаят Хорасан" обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, отсылая к интервенциям Москвы в Афганистан, Чечню и Сирию".
Политика
-
- 23 март 2024, 22:28
"Я встретился с Алескером впервые со дня его содержания в Бакинском СИЗО. Встреча состоялась по телефону за стеклянной стеной». Об этом сказал Насими Мамедли, брат юридического учредителя Toplum TV, эксперт по правам медиа Алескера Мамедли.
-
- 23 март 2024, 21:37
Комитет госбезопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке пятерых граждан Азербайджана - членов транснациональной преступной группы, которые планировали покушение на руководство Кыргызстана. Об этом говорится в сегодняшнем сообщении этого ведомства.
-
Международный суд ООН (МС) в апреле заслушает возражения Азербайджана и Армении по связанным делам, в которых соседи по Кавказу обвиняют друг друга в нарушении антидискриминационного договора ООН, объявил суд в пятницу.
-
- 23 март 2024, 13:38
В опубликованном Минздравом России списке погибших есть один азербайджанец - Вугар Байрамов, 1983 года рождения.
Написать отзыв