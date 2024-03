ИГИЛ - Автор теракта в Москве, западные СМИ

CBS News: "У американской разведки есть подтверждение, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт, нет оснований сомневаться в этих утверждениях. Американское официальное лицо подтвердило, что США предоставляло разведданные России о потенциальной атаке в рамках "Долга о предупреждении" - обязательстве между разведывательными службами". The New York

Times: "США собирали разведданные о том, что ветка ИГИЛ под названием "Вилаят Хорасан", которая базируется в Афганистане, планировала атаку на Москву. После относительно тихого периода ИГИЛ пытался расширить атаки за рубежом. В Европе большинство из таких атак были пресечены, что привело к недооценке возможностей группировки".

Колин П. Кларк, аналитик "Центра Суфана" по борьбе с терроризмом: "Вилаят Хорасан" фиксировался на России последние два года, часто критикуя Владимира Путина. "Вилаят Хорасан" обвиняет Кремль в том, что на его руках кровь мусульман, отсылая к интервенциям Москвы в Афганистан, Чечню и Сирию".

