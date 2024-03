CBS News: "ABŞ kəşfiyyatı İŞİD-in hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü təsdiqləyib, bu iddialara şübhə etmək üçün heç bir səbəb yoxdur.

ABŞ rəsmisi Rusiyaya kəşfiyyat məlumatı verdiyini təsdiqləyib. Times: "ABŞ İŞİD-in Əfqanıstanda yerləşən Vilayət Xorasan adlı bir qolunun Moskvaya hücum planlaşdırdığına dair kəşfiyyat məlumatları toplayırdı.

Nisbətən sakit bir dövrdən sonra İŞİD xaricdə hücumlarını genişləndirməyə çalışdı. Avropada bunların əksəriyyəti hücumların qarşısı alındı ​​ki, bu da qrupun imkanlarının lazımi səviyyədə qiymətləndirilməməsinə səbəb oldu”. Colin P. Clark, Soufan Mərkəzinin Terrorla Mübarizə üzrə Analitiki: Vilayət Xorasan son iki ildə Rusiyaya yönəlib və tez-tez Vladimir Putini tənqid edib. “Vilayət Xorasan” Moskvanın Əfqanıstan, Çeçenistan və Suriyaya müdaxiləsinə işarə edərək, Kremli müsəlmanların qanının əli üzərində olmaqda ittiham edir”.

