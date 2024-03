Crocus City konsert mərkəzimdə törədilən terror aktı nəticəsində 60-dan çox insan həlak olub (yenilənib)

Martın 23-ü səhər saatlarına olan məlumata görə, Moskva yaxınlıgında Crocus City konsert zalında törədilən terror aktı zamanı 60-dan çox insan həlak olub.

İstintaq Komitəsi qurbanların sayının artacağını bildirib. Hücum zamanı yaralananların sayı 115 nəfər olub, onlardan 60 nəfərin vəziyyəti ağırdır.

Maraqlıdır ki, Crocus Citya hücumda iştirak edənlər ağ rəngli Renault Symbol avtomobilində qaçıblar. “Kommersant”ın dərc etdiyi fotoda ön oturacaqda kamuflyaj kimi geyimdə olan iki nəfər görünür.

* * *

Son məlumatlara görə, Crocus City-də 40 nəfər həlak olub

Son rəsmi məlumatlara görə, Moskva Crocus City ticarət mərkəzində baş verən terror aktı zamanı 40 nəfər ölüb, 100 nəfər yaralanıb. Terror aktından sonra başlayan yanğın daha 100-ə yaxın insanı əhatə edib.

Media təhlükəsizlik qüvvələrinin binaya basqın etməyə başladığını yazır, lakin hələlik bu barədə heç bir təsdiq yoxdur.

Martın 5-də ABŞ hakimiyyəti Moskva və Sankt-Peterburqda gözlənilən terror aktları barədə xəbərdarlıq edib və öz vətəndaşlarını insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməməyə çağırıb.

Martın 7-də Rusiya hakimiyyəti Kaluqada potensial terrorçuların həbs edildiyini açıqlayıb.

* * *

Moskvanın “Krokus Siti” Konsert Mərkəzində terrorçular insanları güllələyiblər

Martın 22-də axşam saatlarında 5-6 nəfərdən ibarət terrorçu qrup Moksvada azərbaycanlı iş adamı Araz Ağalarova məxsus “Krokus Siti” Konsert Mərkəzinin binasına soxulub.

Terrorçular ıçəri daxil olan kimi konsertə gələn tamaşaçıları avtomatlardan atəşə tutmağa başlayıblar.

İlkin məlumatlara görə, 10 nəfər ölüb, 35 nəfər yaralanıb.

Yüzlərlə insan girov götürülüb. Daha sonra bina partlayıb və yangın başlayıb.

Bakı vaxtı ilə saat 22:00-a olan məlumata görə, terrorçular hələ də binanın içərisindədir.

Təhlükəsizlik qüvvələri binanın qarşısını kəsir və insanları evakuasiya etməyə çalışır.

