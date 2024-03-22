На теракте в Сrocus City погибло более 60 человек (обновлено)
По данным на утро 23 марта , в ходе теракта в концертном зале Crocus City в Подмосковье погибло более 60 человек. Следственный комитет заявил, число жертв возрастет. Число раненных в ходе нападения составило 115 человек, из них 60 человек в тяжелом состоянии.
Примечательно, что участники нападения на «Крокус Сити Холл» скрылись на белом Renault Symbol, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ». На опубликованном «Коммерсантом» снимке на переднем сиденье видны два человека, один из них — в кепке и одежде, похожей на камуфляж.
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По последним данным, в Крокус сити убито 40 человек
По последним официальным данным, в ходе теракта в московском торговом концерном центре Крокус сити убито 40 и ранено 100 человек. Еще около 100 людей блокированы пожаром, который начался после нападения террористов.
СМИ сообщают о начале штурма здания силовиками, однако подтверждения этого пока нет.
5 марта власти США предупредили о готовящихся терактах в Москве и Санкт-Петербурге и призвало своих граждан не посещать места скопления людей.
7 марта власти России сообщили об аресте потенциальных террористов в Калуге.
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Террористы расстреляли людей в московском Концертном центре Крокус сити
Вечером 22 марта группа террористов из 5-6 человек ворвалась в здание Концертного центра Крокус сити в Москве, принадлежащего азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову.
Террористы сходу стали расстреливать из автоматов зрителей, пришедших на концерт.
По предварительным данным, убито 10 и ранено 35 человек.
Сотни людей оказались в заложниках. Позже в здании произошел взрыв и начался пожар.
По данным на 22 часа по бакинскому времени террористы находились еще внутри здания.
Силовые органы блокируют здание и пытаются эвакуировать людей.
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1 отзыв
Нурлан
2024-03-22
Черти , нелюди. Если их поймают надеюсь все Азербайджанцы Москвы соберутся чтобы их медленно и мучительно убивать.