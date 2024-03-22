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(13 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На теракте в Сrocus City погибло более 60 человек (обновлено)

По данным на утро 23 марта , в ходе теракта в концертном зале Crocus City  в Подмосковье погибло более 60 человек.  Следственный комитет заявил, число жертв возрастет. Число раненных в ходе нападения составило 115 человек, из них 60 человек в тяжелом состоянии.

Примечательно, что участники нападения на «Крокус Сити Холл» скрылись на белом Renault Symbol, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ».  На опубликованном «Коммерсантом» снимке на переднем сиденье видны два человека, один из них — в кепке и одежде, похожей на камуфляж. 
 

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По последним данным, в Крокус сити убито 40 человек 

По последним официальным данным, в ходе теракта в московском торговом концерном центре Крокус сити убито 40 и ранено 100 человек. Еще около 100 людей блокированы пожаром, который начался после нападения террористов. 

СМИ сообщают о начале штурма здания силовиками, однако подтверждения этого пока нет.

5 марта власти США предупредили о готовящихся терактах в Москве и Санкт-Петербурге и призвало своих граждан не посещать места скопления людей.

7 марта власти России сообщили об аресте потенциальных террористов в Калуге.
 

* * *

Террористы расстреляли людей в московском Концертном центре Крокус сити

Вечером 22 марта группа террористов из 5-6 человек ворвалась в здание Концертного центра Крокус сити в Москве, принадлежащего азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову.

Террористы сходу стали расстреливать из автоматов зрителей, пришедших на концерт.

По предварительным данным, убито 10 и ранено 35 человек. 

Сотни людей оказались в заложниках. Позже в здании произошел взрыв и начался пожар.

По данным на 22 часа по бакинскому времени террористы находились еще внутри здания.

Силовые органы блокируют здание и пытаются эвакуировать людей.

1 отзыв

  • Нурлан

    2024-03-22

    Черти , нелюди. Если их поймают надеюсь все Азербайджанцы Москвы соберутся чтобы их медленно и мучительно убивать.

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