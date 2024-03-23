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(5 часов назад)
Крокус Сити Холл

Крокус Сити Холл

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Террор поражает Крокус Сити Холл: взгляд на хаос и ответные меры

Скоординированный ответ на кризис

В связи с терактом  в Крокус Сити Холле  создан межведомственный штаб.  Российские правоохранительные органы, включая Росгвардию, начали комплексную операцию, направленную на задержание и нейтрализацию лиц, стоящих за этим чудовищным актом.   

Эксперт в области джихадистских движений и стрелкового оружия, выступающий в Twitter под псевдонимом CalibreObscura обращает внимание, что устроившие теракт в «Крокус Сити Холле» могут быть членами «Вилаят Хорасан», поскольку действия нападавших напоминают афганскую террористическую организацию.

7 января ФСБ заявили о предотвращении теракта в синагоге в Москве, который готовили боевики. По данным силовиков, теракт готовил «Вилаят Хорасан» — ячейка международной террористической организации «ИГИЛ» в Афганистане.

Международные последствия и заявления

Инцидент вызвал не только ответные меры внутренней безопасности, но и международную реакцию, отражающую более широкие геополитические последствия. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выступил с резким предупреждением, предложив принять жесткие ответные меры в случае выявления каких-либо связей между террористами и украинскими официальными лицами.

«Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Напротив, на брифинге Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Соединенных Штатов, выразил соболезнования и подчеркнул отсутствие доказательств, связывающих Украину с нападением.

«В настоящий момент нет свидетельств того, что Украина или украинцы причастны к стрельбе. Я бы разуверил вас в любой связи с Украиной»,— сказал господин Кирби на брифинге.

Аналогичным образом, украинские официальные лица, включая Михаила Подоляка, советника президента Украины, категорически отрицают какую-либо причастность к инциденту.

Тень предыдущих предупреждений

Интригующим аспектом этого события является откровение о том, что президент России Владимир Путин проигнорировал предыдущие предупреждения американских дипломатов относительно угрозы терактов в местах массового скопления людей в Москве. Называя эти предостережения формой шантажа и попыткой дестабилизировать российское общество, неприятие Путиным этих предупреждений теперь бросает тень на инцидент, поднимая вопросы об адекватности превентивных мер и сложностях международного обмена разведданными и сотрудничества перед лицом общих угроз безопасности.

 21 марта смертник подорвал себя возле банка в Кандагаре (Афганистан), в результате чего погибли 26 мирных жителей и ранено 50 человек. Террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в афганском городе Кандагар.

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