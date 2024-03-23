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(5 часов назад)
Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Crocus City hall
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Crocus City hall

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертом зале Crocus City Hall и многочисленными жертвами. 

«Мы глубоко потрясены  ужасным терактом в концертном зале Crocus City Hall. Я решительно осуждаю этот теракт и выражаю от имени азербайджанского народа и от себя лично  глубокие соболезнования семьям и родственникам пострадавших», говорится в послании.

1 отзыв

  • Observer

    2024-03-23

    «Евросоюз в шоке и ужасе от сообщений о теракте в Москве». В ЕС осудили теракт в «Крокус Сити Холле» «До войны Газа была самой большой тюрьмой под открытым небом. Сегодня это самое большое кладбище под открытым небом. Это кладбище для десятков тысяч людей, но это также кладбище для многих важнейших принципов международного гуманитарного права»

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