Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с жертвами теракта в Crocus City hall

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертом зале Crocus City Hall и многочисленными жертвами.

«Мы глубоко потрясены ужасным терактом в концертном зале Crocus City Hall. Я решительно осуждаю этот теракт и выражаю от имени азербайджанского народа и от себя лично глубокие соболезнования семьям и родственникам пострадавших», говорится в послании.