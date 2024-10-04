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(11 часов назад)
Ильхам Алиев обвиняет Госдепартамент США, угрожает Западу и Армении

Ильхам Алиев обвиняет Госдепартамент США, угрожает Западу и Армении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев обвиняет Госдепартамент США, угрожает Западу и Армении

60 проармянских членов американского Конгресса обратились к американскому правительству с просьбой ввести дополнительные санкции против Азербайджана. «Утром я прочитал это мерзкое заявление, которое не может повлиять на нашу волю. Но это показывает, что политика враждебности против нас не прекращается». Об этом заявил в пятницу глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Джабраила.

"Просмотрев это заявление, я понял, что автор и адрес одни и те же. Адрес — государственный секретарь Госдепартамента США, но у меня нет ни малейшего сомнения, что это обращение написано и в Госдепартаменте. То есть, они пишут письма сами себе, угрожают нам, обвиняют нас», - цитирует Алиева госагентство Азертадж.

Касаясь причин негативного отношения к Азербайджану, Алиев сказал, что когда началась «оккупация Афганистана,  мы были им нужны». Поэтому, санкции, введенные 907-й поправкой в 1992 году, ежегодно отменялись.

«Когда же они сбежали из Афганистана, на глазах у всего мира, против нас снова были применены эти санкции. Какова же степень неблагодарности!», - сказал Алиев.

Продолжая критику в адрес Запада, он сказал: «То есть, как это может быть, чтобы Азербайджан восстановил свои права никого не спросясь, никого не боясь, ни с кем не считаясь. Своими силами, благодаря самопожертвованию своих детей. Они не могут нам этого простить».

"Сегодня  против Азербайджана вводятся американские санкции, после чего они говорят, давай укреплять нашу дружбу. О какой дружбе может идти речь?" - сказал Алиев.

Досталось также и Франции, которая как отметил Алиев, «вместе с другими странами Запада пыталась навязать Азербайджану унизительный мир».

В заключении он вновь пригрозил Армении, которая «ввязалась в опасные игры» и призвал ее  «не забывать итоги Второй Карабахской войны» и «антитеррористической операции".

5 отзыв

  • Samir

    2024-10-04

    Я полностью с ним согласен

    Cavab ver

  • Алие

    2024-10-04

    Поддерживаю и полностью согласен с Вами!

    Cavab ver

  • Rauf

    2024-10-04

    Я желаю нашему Президенту терпения и успехов в его борьбе за справедливое отношение к Азербайджану. А мы стоим за ним!

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-10-04

    Если бы Азербайжджан был бы демократичной страной думаю можно было бы избежать много проблем а здесь проблема одного человека и его видение мира запад будет давить на диктатуру разными путями ведь диктатура в лице Путина бросила вызов западу мир меняется если ты не меняешься то это твои проблемы...Запад сам себе создает проблемы пичкая диктаторские режимы деньгами вливая инвестиции миллионы долларов в такие страны потом начинают удивляться недоволсьтво притензии таким режимам сами виноваты...

    Cavab ver

  • Jemin

    2024-10-04

    Человек не имеет представления о работе Госдепа и Конгресса, а скорее всего делает вид, что не знает. В отличие от краснознаменного Азербайджана, в США демократия, и разделение властей. Госдеп никогда не лезет в дела Конгресса и наоборот. А говорить, что письмо от имени конгресса написали в самом Госдепе может только ….. Поэтому, эти заявления расчитаны на внутреннюю публику, десятилетиями оболваненную, которая так и думает, что в Америке и везде по миру все решает только один человек. Каменный век. Завтра на экранах появятся продажные пропагандисты, называющие себя экспертами с лысыми головами, которые будут объяснять как Блинкен по ночам под одеялом пишет анонимки от имени Конгресса. Дебилизм без гра6иц !

    Cavab ver

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