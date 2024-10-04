Ильхам Алиев обвиняет Госдепартамент США, угрожает Западу и Армении

60 проармянских членов американского Конгресса обратились к американскому правительству с просьбой ввести дополнительные санкции против Азербайджана. «Утром я прочитал это мерзкое заявление, которое не может повлиять на нашу волю. Но это показывает, что политика враждебности против нас не прекращается». Об этом заявил в пятницу глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Джабраила.

"Просмотрев это заявление, я понял, что автор и адрес одни и те же. Адрес — государственный секретарь Госдепартамента США, но у меня нет ни малейшего сомнения, что это обращение написано и в Госдепартаменте. То есть, они пишут письма сами себе, угрожают нам, обвиняют нас», - цитирует Алиева госагентство Азертадж.

Касаясь причин негативного отношения к Азербайджану, Алиев сказал, что когда началась «оккупация Афганистана, мы были им нужны». Поэтому, санкции, введенные 907-й поправкой в 1992 году, ежегодно отменялись.

«Когда же они сбежали из Афганистана, на глазах у всего мира, против нас снова были применены эти санкции. Какова же степень неблагодарности!», - сказал Алиев.

Продолжая критику в адрес Запада, он сказал: «То есть, как это может быть, чтобы Азербайджан восстановил свои права никого не спросясь, никого не боясь, ни с кем не считаясь. Своими силами, благодаря самопожертвованию своих детей. Они не могут нам этого простить».

"Сегодня против Азербайджана вводятся американские санкции, после чего они говорят, давай укреплять нашу дружбу. О какой дружбе может идти речь?" - сказал Алиев.

Досталось также и Франции, которая как отметил Алиев, «вместе с другими странами Запада пыталась навязать Азербайджану унизительный мир».

В заключении он вновь пригрозил Армении, которая «ввязалась в опасные игры» и призвал ее «не забывать итоги Второй Карабахской войны» и «антитеррористической операции".