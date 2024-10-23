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(34 минуты назад)
Ильхам Алиев отбыл в Казань на заседание БРИКС

Ильхам Алиев отбыл в Казань на заседание БРИКС

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев отбыл в Казань на заседание БРИКС

23 октября глава  Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в город Казань для участия в заседании стран  БРИКС.

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