Ильхам Алиев отбыл в Казань на заседание БРИКС

Администрация Байдена в среду впервые подтвердила, что «видит доказательства» присутствия северокорейских войск в России — возможно, для участия в войне против Украины. Этот шаг, по заявлению Белого дома, будет иметь последствия как для Европы, так и для Азии, передает вашингтонский корреспондент TURAN.