Ильхам Алиев отбыл в Казань на заседание БРИКС
Ильхам Алиев отбыл в Казань на заседание БРИКС
23 октября глава Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в город Казань для участия в заседании стран БРИКС.
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- Экономика
- 23 октябрь 2024 12:36
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Политика
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- 24 октябрь 2024, 13:20
В четверг в Казани продолжился саммит БРИКС. Страны из числа "друзей БРИКС" расположились за круглым столом на пленарном заседании в алфавитном порядке. Поэтому, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхамом Алиевым оказались рядом.
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22 октября на заседании Европарламента в Страсбурге по дебатам о конфликте между Арменией и Азербайджаном, выступил комиссар ЕС по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит. Он зачитал заявление от имени Верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Бореля.
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- 24 октябрь 2024, 10:58
Администрация Байдена в среду впервые подтвердила, что «видит доказательства» присутствия северокорейских войск в России — возможно, для участия в войне против Украины. Этот шаг, по заявлению Белого дома, будет иметь последствия как для Европы, так и для Азии, передает вашингтонский корреспондент TURAN.
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- 23 октябрь 2024, 20:35
В среду вечером перед зданием турецкой аэрокосмической компании, производящей боевые беспилотники и истребители, произошел теракт.
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