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Ильхам Алиев посетил строящийся Парк Победы
В День памяти президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в Баку строящийся Парк Победы.
Он возложил цветы к мемориальному камню на входе в парк.
В парке создается Музей Победы. В музейном комплексе будут запечатлены имена всех героев, погибших в Отечественной войне (44-дневной войне в Карабахе 2020 года).
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