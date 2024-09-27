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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев посетил строящийся  Парк Победы

В День памяти президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в Баку строящийся Парк Победы.

Он возложил цветы к мемориальному камню на входе в парк.

В парке создается Музей Победы. В музейном комплексе будут запечатлены имена всех героев, погибших в Отечественной войне (44-дневной войне в Карабахе 2020 года).

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