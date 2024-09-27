В субботу в Баку ожидается ветреная погода
В субботу в Баку ожидается ветреная погода
В субботу, 28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем - 22-26° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.
Напомним, что ранее синоптики предупредили об осадках в регионах страны. При этом, в Нахчыване, в горах Большого и Малого Кавказа, а также в центральной низменной зоне дожди будут интенсивными. В высокогорной зоне выпадет снег.
Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 13-18° тепла.
Общество
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