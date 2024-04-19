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(40 минут назад)
Ильхам Алиев посетит Германию

Ильхам Алиев посетит Германию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев посетит Германию

26 апреля в Берлине состоится встреча канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 19 апреля сообщил журналистам официальный представитель Кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Наряду с двусторонними отношениями будут обсуждаться вопросы внешней политики, политики безопасности, а также экономические и энергетические темы", - отметил Хебештрайт.

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