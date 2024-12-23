Ильхам Алиев поздравил Папу Франциска

Президент Азербайджана Ильхама Алиева направил главе Римской Католической церкви Папе Франциску поздравительное послание по случаю Святого Рождества.

В послании указывается, что в Азербайджан этот праздник отмечается христианской общиной - «неотъемлемой частью общества». Это свидетельствует о «этнокультурном многообразии и богатых традициях мультикультурализма» в стране.

Алиев также отметил вклад Папы Франциска «в укрепление отношений между Баку и Святым Престолом» и выражает признательность за его «постоянное признание традиций мультикультурализма и толерантности» в Азербайджане.

Алиев выражает уверенность, что «эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом будет способствовать дальнейшему развитию межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания, сохранению общечеловеческих ценностей и установлению солидарности между людьми».

В послании Алиев также поздравляет Папу Франциска также с днем рождения и наступающим Новым 2025 годом.