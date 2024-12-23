  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear7.10 C
  • Четверг, 26 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Семья президента Ильхама Алиева приветствует Папу Римского Франциска 2 октября 2016 года в Баку

Семья президента Ильхама Алиева приветствует Папу Римского Франциска 2 октября 2016 года в Баку

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев поздравил Папу Франциска

Президент Азербайджана Ильхама Алиева направил главе Римской Католической церкви Папе Франциску поздравительное послание по случаю Святого Рождества.

В послании указывается, что в Азербайджан этот праздник отмечается христианской общиной - «неотъемлемой частью общества». Это свидетельствует о  «этнокультурном многообразии и богатых традициях мультикультурализма» в стране.

Алиев также отметил вклад Папы Франциска «в укрепление отношений между Баку и Святым Престолом» и выражает признательность за его  «постоянное признание традиций мультикультурализма и толерантности» в Азербайджане.

Алиев выражает уверенность, что «эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом будет способствовать дальнейшему развитию межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания, сохранению общечеловеческих ценностей и установлению солидарности между людьми».

В послании Алиев также поздравляет Папу Франциска также с днем рождения и наступающим Новым 2025 годом.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей