Семья президента Ильхама Алиева приветствует Папу Римского Франциска 2 октября 2016 года в Баку
Ильхам Алиев поздравил Папу Франциска
Президент Азербайджана Ильхама Алиева направил главе Римской Католической церкви Папе Франциску поздравительное послание по случаю Святого Рождества.
В послании указывается, что в Азербайджан этот праздник отмечается христианской общиной - «неотъемлемой частью общества». Это свидетельствует о «этнокультурном многообразии и богатых традициях мультикультурализма» в стране.
Алиев также отметил вклад Папы Франциска «в укрепление отношений между Баку и Святым Престолом» и выражает признательность за его «постоянное признание традиций мультикультурализма и толерантности» в Азербайджане.
Алиев выражает уверенность, что «эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом будет способствовать дальнейшему развитию межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания, сохранению общечеловеческих ценностей и установлению солидарности между людьми».
В послании Алиев также поздравляет Папу Франциска также с днем рождения и наступающим Новым 2025 годом.
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- 23 декабрь 2024 11:44
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