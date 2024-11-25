Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 ноября позвонил президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.
Пресс-служба президента страны сообщает, что Алиев поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США.
Алиев отметил, что уверенная победа Трампа на выборах является ярким выражением большой поддержки и уверенности американского народа в проводимой им политической линии.
Алиев заявил, что деятельность Трампа сыграет еще более важную роль в обеспечении безопасности в мире.
Отметив, что Дональд Трамп уделял особое внимание укреплению дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и США в течение первого президентского срока, Алиев выразил надежду, что будут предприняты совместные усилия для укрепления двусторонних отношений.
Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил Ильхама Алиева за поздравления и отметил важность совместной работы по развитию сотрудничества между двумя странами.
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