Ильхам Алиев принял турецких парламентариев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 августа принял делегацию Великого Национального собрания Турции во главе с руководителем азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом.

Как сообщает сайт главы государства, в ходе беседы Алиев касаясь ситуации в регионе, заявил, что Азербайджан выступает за устойчивый мир. Однако, на его взгляд, для этого из Конституции Армении должны быть удалены территориальные притязания в отношении к Азербайджану.

Он также указал на отсутствие необходимости сохранения Минской группы ОБС.

По мнению Алиева, Минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты являются пережитком прошлого и должны быть упразднены.

В этом смысле президент выразил удивление позицией Армении относительно Минской группы ОБСЕ. «Если конфликт остался в прошлом и премьер-министр Армении выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана, то зачем нужна Минская группа?!. Видимо, Армения не заинтересована в мирном договоре и достижении устойчивого мира в регионе», - заметил Алиев.

Он считает, что Армения намеренно затягивает с заключением мира, одновременно закупая новое вооружение у Франции и других Западных стран, проводя военные учения с третьими сторонами на своей территории.

Алиев коснулся и «несправедливого отношения» к Азербайджану «антиазербайджанских сил» в ряде Западных институтов.

Он подчеркнул, что антиазербайджанская позиция в Парламентской ассамблее Совета Европы напрямую связана с тем, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет.