azertag.az
Ильхам Алиев принял турецких парламентариев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 августа принял делегацию Великого Национального собрания Турции во главе с руководителем азербайджано-турецкой межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом.
Как сообщает сайт главы государства, в ходе беседы Алиев касаясь ситуации в регионе, заявил, что Азербайджан выступает за устойчивый мир. Однако, на его взгляд, для этого из Конституции Армении должны быть удалены территориальные притязания в отношении к Азербайджану.
Он также указал на отсутствие необходимости сохранения Минской группы ОБС.
По мнению Алиева, Минская группа ОБСЕ и связанные с ней институты являются пережитком прошлого и должны быть упразднены.
В этом смысле президент выразил удивление позицией Армении относительно Минской группы ОБСЕ. «Если конфликт остался в прошлом и премьер-министр Армении выражает поддержку территориальной целостности Азербайджана, то зачем нужна Минская группа?!. Видимо, Армения не заинтересована в мирном договоре и достижении устойчивого мира в регионе», - заметил Алиев.
Он считает, что Армения намеренно затягивает с заключением мира, одновременно закупая новое вооружение у Франции и других Западных стран, проводя военные учения с третьими сторонами на своей территории.
Алиев коснулся и «несправедливого отношения» к Азербайджану «антиазербайджанских сил» в ряде Западных институтов.
Он подчеркнул, что антиазербайджанская позиция в Парламентской ассамблее Совета Европы напрямую связана с тем, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и суверенитет.
Политика
-
- 31 август 2024, 14:46
Армения не против роспуска Минской группы ОБСЕ, но не считает целесообразным обсуждать этот вопрос, сейчас.
-
- 31 август 2024, 13:38
Премьер-министр Армении готов встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. «Встреча с Ильхамом Алиевым может состояться и на армяно-азербайджанской границе. Я готов к такому формату», - сказал Пашинян на сегодняшней пресс-конференции.
-
- 31 август 2024, 12:05
В Азербайджане 31 августа «день тишины» в преддверии воскресных внеочередных выборов в однопалатный парламент - Милли Меджлис. За 24 часа до голосования запрещается всякая предвыборная агитация.
-
- 31 август 2024, 11:55
30 августа около 22:55 Армянская АЭС в Мецаморе была отключена от энергосистемы страны. Об этом сообщило Министерство территориального управления и инфраструктур Армении. Причиной остановки стал удар молнии, в результате чего системы безопасности станции перевели станцию в режим безопасной остановки. В настоящий момент коллектив АЭС занят перезапуском станции.
Написать отзыв