Досрочные парламентские выборы в Азербайджане: международные наблюдатели представят свои выводы

Международные наблюдатели проведут пресс-конференцию 2 сентября, чтобы представить свои выводы после досрочных парламентских выборов в Азербайджане. Мероприятие, которое начнется в 15:00 по местному времени (GMT +4), пройдет в отеле Landmark в Баку.

В пресс-конференции примут участие ключевые представители международной миссии по наблюдению за выборами, в том числе специальный координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Майкл Крид, глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Люси Потучкова и глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Дитмир Бушати.

Журналистов приглашают посетить мероприятие лично или через Zoom. Для тех, кто не сможет принять участие лично, доступна прямая трансляция. Международная наблюдательная миссия осуществляется Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и ПА ОБСЕ совместно. Она состоит из 279 наблюдателей, включая 225 экспертов, направленных БДИПЧ, и 54 из ПА ОБСЕ.

Для получения дополнительной информации или регистрации для онлайн-участия журналистам следует обратиться к Кате Андруш в БДИПЧ или Анжелике Иванищевой в ПА ОБСЕ.

Контакты:

* Катя Андруш, БДИПЧ: +48 609 522 266 или katya.andrusz@odihr.pl

* Анжелика Иванищева, ПА ОБСЕ: + 45 60 10 80 30 или anzhelika.ivanishcheva@oscepa.dk