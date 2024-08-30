Страховые выплаты по кредитам в Азербайджане выросли в 90 раз
Страховые выплаты по кредитам выросли в Азербайджане в 90 раз
За январь-июль 2024 года в Азербайджане собрано 2 657,7 тыс. манатов страховых взносов за страхование кредитов.
Об этом говорится в страховом обзоре, опубликованном Центральным банком Азербайджана.
Согласно документу, это в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2023 года.
За 7 месяцев выплата по данному виду страхования увеличилась с предидущим годом в 89,2 раза по сравнению и составила 42,5 тыс. манатов.
За отчетный период убыточность страхования кредитов (коэффициент собираемости платежей) выросла с 0% (сведение на нет) до 1,6%.
Финансы
-
- 30 август 2024, 14:55
Палата аудиторов обнародовала финансовые показатели по итогам 2023 года. В прошлом году Палата получила прибыль в размере 0,16 миллиона манатов.
-
- 30 август 2024, 12:25
Kомпания “Qala Sığorta” стала победителем открытого тендера на полное добровольное (KASKO) страхование транспортных средств Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при Министерстве экономики.
-
- 30 август 2024, 12:11
Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностное лицо небанковской кредитной организации "SF Azerbaijan" – дочерней структуры латвийской компании “Sun Finance Cetral Asia as”.
-
- 30 август 2024, 11:47
Центральный банк Азербайджана выдал компании GoldenРay бессрочную лицензию на право осуществления деятельности платежной организации.
Написать отзыв