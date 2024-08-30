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(1 час назад)
Страховые выплаты по кредитам в Азербайджане выросли в 90 раз

Страховые выплаты по кредитам в Азербайджане выросли в 90 раз

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Страховые выплаты по кредитам выросли в Азербайджане в 90 раз

За январь-июль 2024 года в Азербайджане собрано 2 657,7 тыс. манатов страховых взносов за страхование кредитов.

Об этом говорится в страховом обзоре, опубликованном Центральным банком Азербайджана.

Согласно документу, это в 2,1 раза больше, чем за тот же период 2023 года.

За 7 месяцев выплата по данному виду страхования увеличилась с  предидущим годом в 89,2 раза по сравнению и составила 42,5 тыс. манатов.

За отчетный период убыточность страхования кредитов (коэффициент собираемости платежей) выросла с 0% (сведение на нет) до 1,6%.

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