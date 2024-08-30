В Азербайджане около 4 тысяч пропавших без вести – МККК

В Азербайджане около 4 тысяч пропавших без вести – МККК

Для содействия поиску около 4 тысяч жителей Азербайджана, пропавших без вести в ходе армяно-азербайджанского конфликта, Международный Комитет Красного Креста (МККК) собрал для их идентификации около 11 тысяч биологических образцов членов их семей.

МККК вместе с Азербайджанской федерацией Красного Полумесяца также собраны обстоятельные сведения ante mortem о пропавших без вести и эта информация была представлена в Госкомиссию Азербайджана по делам пленных, заложников и пропавших без вести и они используются в процессе идентификации.

Об этом говорится в сообщении Бакинского представительства МККК по случаю отмечаемого 30 августа Международного дня пропавших без вести.

МККК оказывает также поддержку психосоциальную, правовую и медицинскую помощь семьям пропавших без вести.

По данным МККК, в результате конфликта пропали без вести около 4 тысяч азербайджанцев и около 1 тыс. армян.

В свою очередь, секретарь госкомиссии Азербайджана по делам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Газанфар Ахмедов сообщил, что по данным на 1 августа 2024 г., пропавшими без вести в результате конфликта считались 3 тыс. 968 человек.

Из них 3 тыс. 962 пропали в ходе Первой Карабахской войне, 6 – в ходе Отечественной войне (44-дневной войне 2020 года).

Из числа пропавших без вести 3 тыс. 202 являются военными, 766 – гражданскими лицами. В их числе 69 несовершеннолетних, 283 – женщин, 334 – стариков.

На освобожденных территориях были обнаружены 18 массовых захоронений из которых, были извлечены и эксгумированы останки, принадлежащие предположительно 169 лицам.

Также предположительно останки 259 лиц были обнаружены во время строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях.

В результате проведенных комплексных экспертиз были идентифицированы и обнародованы данные об останках 149 лиц.