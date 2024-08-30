Посол России отмечает прочные двусторонние связи с Азербайджаном

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью РИА Новости в пятницу отметил непреходящую прочность российско-азербайджанских отношений. Евдокимов подчеркнул, что двусторонние связи, характеризующиеся многолетней дружбой и уважением между президентами двух стран, продолжают процветать, несмотря на сложную глобальную геополитическую обстановку.

Евдокимов подчеркнул значимость государственного визита президента России Владимира Путина в Баку 18-19 августа, назвав его исторической вехой в истории российско-азербайджанских отношений. «Визит укрепил союзнические основы наших двусторонних отношений и придал новый импульс углублению сотрудничества в ключевых сферах», - отметил он.

Посол также сослался на Декларацию о союзническом сотрудничестве от февраля 2022 года, которая остается краеугольным камнем отношений, гарантируя, что диалог между Москвой и Баку не будет зависеть от преходящих мировых событий. «Наше взаимодействие по глобальным вопросам продолжает расти, и в международной повестке дня растет число точек соприкосновения», — добавил он.

Экономическое сотрудничество между двумя странами остается прочным, о чем свидетельствует 22-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Баку в начале этого месяца. Дискуссии, сопредседателями которых были вице-премьер России Алексей Оверчук и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, охватывали широкий спектр тем, включая торговлю, инвестиции, энергетику и сельское хозяйство.

На экологическом фронте Евдокимов указал на продолжающиеся усилия по решению проблемы обмеления Каспийского моря, критической проблемы для обеих стран. Для решения этой проблемы формируется новая рабочая группа, в состав которой войдут эксперты из научных и государственных учреждений.

Межрегиональное сотрудничество является еще одним важным аспектом двусторонних отношений, около 80 российских регионов поддерживают связи с Азербайджаном. Евдокимов упомянул, что следующий российско-азербайджанский межрегиональный форум запланирован на 2025 год в Азербайджане, после успешного форума, проведенного в Минеральных Водах в начале этого года.

Культурные связи также остаются крепкими, и русскоязычное образование в Азербайджане продолжает процветать. Посол отметил, что 270 азербайджанских студентов были отправлены на учебу в Россию на 2023/2024 учебный год по квоте правительства России. Кроме того, разрабатываются планы по созданию совместного университета в Азербайджане с участием Санкт-Петербургского государственного университета.

Касаясь экономического сотрудничества, Евдокимов заявил, что двусторонний товарооборот, который в 2023 году достиг $4 млрд, по итогам текущего года, как ожидается, превысит $4,5 млрд. Он также подчеркнул растущее использование национальных валют во взаиморасчетах, доля которых в таких операциях к июлю 2024 года превысит 73%.

Говоря о продолжающихся мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, Евдокимов выразил надежду на скорое подписание мирного договора, что укрепит устойчивый мир и процветание на Южном Кавказе.

Посол также высказал обеспокоенность по поводу вмешательства Запада в дела региона, предупредив, что такие действия могут подорвать мирные усилия и региональную стабильность. Он повторил позицию России, что любые проблемы на Южном Кавказе должны решаться странами региона без внешнего вмешательства.

В заключение Евдокимов подтвердил устойчивость России перед лицом западных санкций и продолжающихся военных вызовов, сославшись на высокие экономические показатели и прочные торговые отношения как на свидетельство способности страны противостоять внешнему давлению.