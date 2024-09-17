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Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Алжира
Во вторник глава государства Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Алжирской Народно-Демократической Республики Закии Игыл.
Как сообщает сайт главы государства, Алиев подчеркнул важность развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.
В свою очередь, посол отметила, визит президента Азербайджана в Алжир в 2022 году открыл новую страницу «в истории двухсторонних отношений».
Алиев заявил о необходимости продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Он выразил благодарность Алжиру за поддержку и солидарность, проявленные с Азербайджаном в период председательства Баку в Движении неприсоединения.
Алиев также затронул важность борьбы с неоколониализмом. Делясь впечатлениями о визите в Алжир, Алиев сказал, что его поразили материалы Национального музея моджахедов о преступлениях и злодеяниях против народа Алжира.
Азербайджан продолжает свою деятельность в поддержку борьбу за свободу и суверенитет народов, страдающих от колониального правления бывших империй.
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